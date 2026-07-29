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Zemljotres rano jutros zatresao BiH

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 06:51

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Земљотрес у Сарајеву
Foto: X/EMSC

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.

Prema informacijama EMSC-a, potres je registrovan u 2:21 sati po UTC vremenu, odnosno u 4:21 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je lociran 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara.

Brojni građani prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla. Na stranici EMSC-a do sada su zabilježena 183 komentara, dok je više od 490 korisnika prijavilo da je osjetilo zemljotres.

Među komentarima građana navodi se da se u Lukavici osjetilo "osjetno osciliranje i prisutan zvuk", dok je jedan korisnik iz naselja Kobilja Glava napisao: "Kratko, ali jako. Centar Sarajeva."

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.

(Kliks)

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Tagovi :

Zemljotres

Bosna i Hercegovina

Sarajevo

epicentar zemljotresa

Rihterova skala

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