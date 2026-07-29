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Аутомобилом се закуцао у бандеру, има повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 21:35

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Аутомобил се закуцао у бандеру у Пофалићима у Сарајеву.
Фото: Avaz TV/YouTube/Screenshot

Вечерас се у сарајевском насељу Пофалићи догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила.

- У улици Змаја од Босне дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила. Двије особе су повријеђене и превезене на указивање љекарске помоћи – потврђено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.

Према фотографијама с мјеста догађаја, једно од возила након судара се забило у бетонску бандеру, а призор је изазвао пажњу пролазника.

Више информација о околностима несреће биће познато након завршетка увиђаја.

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Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

судар

Саобраћајна несрећа

повријеђени

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