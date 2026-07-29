Аутомобилом се закуцао у бандеру, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас се у сарајевском насељу Пофалићи догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила.
- У улици Змаја од Босне дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два возила. Двије особе су повријеђене и превезене на указивање љекарске помоћи – потврђено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.
Према фотографијама с мјеста догађаја, једно од возила након судара се забило у бетонску бандеру, а призор је изазвао пажњу пролазника.
Више информација о околностима несреће биће познато након завршетка увиђаја.
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