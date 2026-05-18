Bizaran skandal u Brazilu: Nejmar greškom zamijenjen, uzalud pokazivao papirić pred kamerom

Brazilski fudbaler Nejmar svim silama želi da dokaže da je dostojan poziva u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo te mu je svaki minut na terenu u dresu Santosa itekako važan. No, bizarnom greškom sudije morao je napustiti utakmicu protiv Koritibe.

Santos, koji se bori za opstanak u brazilskom prvenstvu, u 65. minutu gubio je na svom terenu od Koritibe rezultatom 3:0, a Nejmaru se ukazivala pomoć pored aut-linije.

Kada je dobio signal od glavnog sudije Paula Zanovelija da može ući u igru, on je zakoračio na teren, no arbitar mu je odmah pokazao da ga mora napustiti.

During Santos’ game, the fourth official signalled Neymar to be substituted 🔁



Neymar was surprised but went off. However, he then realised that another player was supposed to come off, as written on the substitution sheet 📃



— 433 (@433) May 17, 2026

Naime, četvrti sudija Bruno Mota je u tom trenutku podigao tablu za zamjenu igrača, a na njoj se crvenom bojom nalazio Nejmarov broj 10.

Sudija Zanoveli naredio je Nejmaru da napusti teren kako bi u igru ušao Robinjo, a onda je nastao pravi haos pored aut-linije.

Nejmar je iz ruku četvrtog sudije oteo papirić na kojem je napisana izmjena, a na njemu je stajalo da teren napušta igrač s brojem 31 Gonzalo Eskobar, a ne Nejmar.

Nejmar je taj papirić čak i pokazao pred kamerom kako bi se javnost uvjerila da je on u pravu, no ni to mu nije pomoglo, a povrh sve nepravde koja mu je nanesena, sudija Zanoveli pokazao mu je i žuti karton, prenosi Kliks.