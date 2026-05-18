Logo
Large banner

Bizaran skandal u Brazilu: Nejmar greškom zamijenjen, uzalud pokazivao papirić pred kamerom

18.05.2026 09:20

Komentari:

0
Бизаран скандал у Бразилу: Нејмар грешком замијењен, узалуд показивао папирић пред камером
Foto: X / Hater Central

Brazilski fudbaler Nejmar svim silama želi da dokaže da je dostojan poziva u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo te mu je svaki minut na terenu u dresu Santosa itekako važan. No, bizarnom greškom sudije morao je napustiti utakmicu protiv Koritibe.

Santos, koji se bori za opstanak u brazilskom prvenstvu, u 65. minutu gubio je na svom terenu od Koritibe rezultatom 3:0, a Nejmaru se ukazivala pomoć pored aut-linije.

Kada je dobio signal od glavnog sudije Paula Zanovelija da može ući u igru, on je zakoračio na teren, no arbitar mu je odmah pokazao da ga mora napustiti.

Naime, četvrti sudija Bruno Mota je u tom trenutku podigao tablu za zamjenu igrača, a na njoj se crvenom bojom nalazio Nejmarov broj 10.

Sudija Zanoveli naredio je Nejmaru da napusti teren kako bi u igru ušao Robinjo, a onda je nastao pravi haos pored aut-linije.

Nejmar je iz ruku četvrtog sudije oteo papirić na kojem je napisana izmjena, a na njemu je stajalo da teren napušta igrač s brojem 31 Gonzalo Eskobar, a ne Nejmar.

Nejmar je taj papirić čak i pokazao pred kamerom kako bi se javnost uvjerila da je on u pravu, no ni to mu nije pomoglo, a povrh sve nepravde koja mu je nanesena, sudija Zanoveli pokazao mu je i žuti karton, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi :

Nejmar

fudbaler

Brazil

sudija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тужни Партизан ремизирао са Чукаричким, Војводина "види" друго мјесто

Fudbal

Tužni Partizan remizirao sa Čukaričkim, Vojvodina "vidi" drugo mjesto

19 h

0
Велико признање за Борац: Честитка стигла од првог човјека ПСЖ-а

Fudbal

Veliko priznanje za Borac: Čestitka stigla od prvog čovjeka PSŽ-a

20 h

0
Српски репрезентативац се ускоро враћа на терен

Fudbal

Srpski reprezentativac se uskoro vraća na teren

2 d

0
Осмогодишњи Немања Љубојевић из Српца са мало година успио је да скрене пажњу фудбалске јавности на себе учешћем на разним турнирима, због чега су већ услиједили позиви из великих фудбалских клубова попут београдске Црвене звезде и московског Спартака.

Fudbal

Osmogodišnjak na putu velikih snova, Nemanja trenira sa Zvezdom i Spartakom

2 d

0

Više iz rubrike

Харис Табаковић (БиХ) постиже гол у баражу за Свјетско првенство против Италије

Fudbal

Haris Tabaković neće igrati na Svjetskom prvenstvu

5 h

0
Лоше вијести из Њемачке: Харис Табаковић теже повријеђен

Fudbal

Loše vijesti iz Njemačke: Haris Tabaković teže povrijeđen

19 h

0
Тужни Партизан ремизирао са Чукаричким, Војводина "види" друго мјесто

Fudbal

Tužni Partizan remizirao sa Čukaričkim, Vojvodina "vidi" drugo mjesto

19 h

0
Велико признање за Борац: Честитка стигла од првог човјека ПСЖ-а

Fudbal

Veliko priznanje za Borac: Čestitka stigla od prvog čovjeka PSŽ-a

20 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner