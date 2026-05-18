Bizaran skandal u Brazilu: Nejmar greškom zamijenjen, uzalud pokazivao papirić pred kamerom

Komentari:0
Brazilski fudbaler Nejmar svim silama želi da dokaže da je dostojan poziva u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo te mu je svaki minut na terenu u dresu Santosa itekako važan. No, bizarnom greškom sudije morao je napustiti utakmicu protiv Koritibe.
Santos, koji se bori za opstanak u brazilskom prvenstvu, u 65. minutu gubio je na svom terenu od Koritibe rezultatom 3:0, a Nejmaru se ukazivala pomoć pored aut-linije.
Kada je dobio signal od glavnog sudije Paula Zanovelija da može ući u igru, on je zakoračio na teren, no arbitar mu je odmah pokazao da ga mora napustiti.
During Santos’ game, the fourth official signalled Neymar to be substituted 🔁— 433 (@433) May 17, 2026
Neymar was surprised but went off. However, he then realised that another player was supposed to come off, as written on the substitution sheet 📃
But it was too late, as the substitution had already… pic.twitter.com/lwwkh7fEL4
Naime, četvrti sudija Bruno Mota je u tom trenutku podigao tablu za zamjenu igrača, a na njoj se crvenom bojom nalazio Nejmarov broj 10.
Sudija Zanoveli naredio je Nejmaru da napusti teren kako bi u igru ušao Robinjo, a onda je nastao pravi haos pored aut-linije.
Ref got the payment to ruin Ney’s chances at a callup 😭 pic.twitter.com/iuivAyXZXJ— Hater Central (@TheHateCentral) May 17, 2026
Nejmar je iz ruku četvrtog sudije oteo papirić na kojem je napisana izmjena, a na njemu je stajalo da teren napušta igrač s brojem 31 Gonzalo Eskobar, a ne Nejmar.
Nejmar je taj papirić čak i pokazao pred kamerom kako bi se javnost uvjerila da je on u pravu, no ni to mu nije pomoglo, a povrh sve nepravde koja mu je nanesena, sudija Zanoveli pokazao mu je i žuti karton, prenosi Kliks.
Fudbal
19 h0
Fudbal
20 h0
Fudbal
2 d0
Fudbal
2 d0
Najnovije
13
58
13
56
13
55
13
55
13
45
Trenutno na programu