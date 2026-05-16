Srpski reprezentativac se uskoro vraća na teren

ATV
16.05.2026 11:28

Srđan Babić bi trebalo uskoro da se vrati na teren poslije teške povrede kolena.

Srpski reprezentativac je pokidao prednji ukršteni ligament, operisan je i nalazi se u fazi oporavka.

Imao je Babić pre povrede ulogu kapitena i bio je stub odbrane moskovskog Spartaka, a imaće vremena po završetku sezone da se vrati na maksimalan broj obrtaja.

Uveliko radi sa ekipom, tako da će od ljeta da se stavi u potpunosti na raspolaganje svom treneru, prenosi B92

“Osjećam se prilično dobro, svakim danom sve bolje. Sve vreme sam sa ekipom, izvršavam praktično sve vežbe. Nadam se da ću uskoro biti 100 odsto spreman”, poručio je bivši as Crvene zvezde za zvanični sajt Moskovljana.

Srđan Babić

fudbaler

povreda

FK Spartak

Moskva

