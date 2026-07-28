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Ninković: Klizište u Česmi prijeti kućama, gradonačelnik hitno da reaguje

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ATV redakcija
28.07.2026 13:20

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предсједник Скупштине града Бањалука
Foto: Srna

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je Srni da klizište u naselju Mađir u banjalučkoj mjesnoj zajednici Česma izgleda strašno, jer je rijeka Vrbas jednu traku saobraćajnice potkopala i ozbiljno prijeti domaćinstvima koja su u blizini.

Nakon obilaska klizišta, Ninković je naveo da su stanovnici naselja Mađir iz Ulice Zdravka Dejanovića s razlogom zabrinuti.

"To je samo još jedan primjer ili dokaz o prioritetima Gradske uprave, o tome da ne mare ni za molbe građana, a u ovom slučaju i za njihovu bezbjednost", istakao je Ninković.

Ukazujući da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković svaki dan obilazi druge opštine i gradove, Ninković je apelovao da se što prije vrati u Banjaluku, jer, kako je pojasnio, nije kandidat ni za jednu poziciju koja podrazumijeva da mora biti van grada.

"Potpuno sam siguran da su ga građani birali da bude gradonačelnik Banjaluke, a ne nosilac liste ili predsjednik partije i da rješava tuđe probleme. Ako i ne zna gdje je Česma ili Ulica Zdravka Dejanovića, vrlo rado ću otići sa njim, pokazati mu lokaciju. Još jednom govorim da sam spreman da zajednički riješimo taj problem, jer građani moraju biti prioritet, pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se nalaze stanovnici ove ulice", rekao je Ninković.

On je dodao da je spreman sazvati sjednicu Skupštine grada ukoliko bi Gradska uprava izrazila spremnost da riješi ovaj problem novcem koji bi trebalo da planiraju u gradskom budžetu.

Najmanje devet domaćinstava ugroženo je zbog aktivnih klizišta u naselju Mađir u banjalučkoj mjesnoj zajednici Česma uz desnu obalu rijeke Vrbas.

Mještanin ovog naselja Mićo Drobac rekao je Srni da borba stanovnika traje više od decenije.

Drobac je napomenuo da su se klizišta intenzivirala nakon velikih poplava 2014. godine i ranijih radova na obali kada je došlo do promjene toka rijeke, urušavanja oko 30 metara obale i ugrožavanja jedinog prilaznog puta, zemljišta i kuća.

"Naša borba traje punih 12 godina, klizište se nakon poplava 2014. godine dodatno aktiviralo. Svake godine napreduje i sada ugrožava kuće, ali i jedini put kojim prilazimo svojim domovima", naveo je Drobac.

On smatra da problem ima dva glavna uzroka, navodeći da prvi datira iz 2012. i 2013. godine, kada je napravljen nasip prema naselju Kumsale, na suprotnoj obali Vrbasa, koji je građen od materijala izvađenog iz korita rijeke.

"Nakon toga su došle velike poplave 2014. godine. Taj nasip je spriječio da se rijeka Vrbas izlije prema Kumsalama, pa je sva snaga rijeke usmjerena na desnu obalu, odnosno prema našim kućama", izjavio je Drobac.

On je rekao da je tada došlo do pokretanja klizišta i urušavanja obale, te da i danas žive u tim uslovima.

"Tražili smo pomoć i obraćali se institucijama. Već 12 godina živimo u neizvjesnosti, bez adekvante reakcije nadležnih. Primorani smo da sami održavamo putnu komunikaciju, iako je to obaveza institucija", naveo je Drobac.

Drobac je istakao da mještani ovog naselja ne mogu prihvatiti izgovor da nema novca za saniranje obale, kada svakodnevno svjedoče kako se javni novac troši na razne projekte u gradskoj zoni.

Naselje Mađir nalazi se na izlazu iz Banjaluke, na mjestu gdje Vrbas, nakon prolaska kroz gradsko područje i uski kanjon, ulazi u širu dolinu. Na ovom dijelu rijeka usporava, širi se i pri visokom vodostaju izlazi iz korita, zbog čega je ovo područje decenijama među osjetljivijim zonama kada je riječ o poplavama u Banjaluci.

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Ljubo Ninković

Draško Stanivuković

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Banjaluka

Gradska uprava Banjaluka

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