Vraćao se kući sa veselja kada ga je napao piton: Potraga otkrila stravičnu istinu

Jeziv događaj potresao je zabačeno selo u indonezijskoj provinciji Sjeverni Maluku nakon što je 35-godišnjeg Hasima Lumbesija napao, usmrtio i cijelog progutao divovski mrežasti piton dugačak sedam metara.

Prema izvještajima lokalnih medija, nesrećni čovjek je proveo noć u seoskom baru s prijateljima te se, otprilike oko tri sata ujutro, odlučio sam pješice vratiti kući.

Na njegovu žalost, dok je u mraku prolazio kroz gustu šumsku stazu, iz grmlja ga je iznenada zaskočio golemi gmaz te se, tako se barem čini, omotao oko njega nakon što ga je prvotno zgrabio za nogu.

Snažan stisak zmije spriječio je nesrećnog muškarca da diše te je preminuo od gušenja prije nego što ga je piton počeo gutati.

Potraga koja je otkrila stravičnu istinu

Kada se Hasim do poslijepodneva nije pojavio kod kuće, njegova porodica postala je izuzetno zabrinuta. Svjesna puta kojim se najvjerojatnije kretao, organizovala je potragu zajedno s ostalim seljanima, piše Net.hr.

Uuskoro je na tlu pronađen Hasimov ruksak, torba za rame i sandale. Nekoliko metara dalje nađeni su i tragovi krvi, što je potvrdilo najcrnje sumnje.

Hronika Ispao iz automobila: Preminuo mladić (28)

Odlučni da saznaju sudbinu svog sumještanina, nastavili su pratiti tragove borbe, poput zgnječene trave i polomljenog raslinja, koji su ih vodili dublje u šumu.

U utrobi zvijeri

Tragovi su ih doveli do prizora od kojeg se svima sledio krv u žilama. U gustišu, nedaleko od staze, ležao je divovski piton. Zmija je bila nepomična, a njezin trbuh bio je neprirodno i groteskno natečen.

Seljani su odmah posumnjali da je upravo gmaz odgovoran za Hasimov nestanak, pa su se okupili i ubili zmiju uz pomoć lokalne policije.

Njihove sumnje su se obistinile - unutar zmije nalazilo se potpuno očuvano, beživotno tijelo Hasima. Šokirani mještani pažljivo su izvukli tijelo i predali ga ožalošćenoj porodici kako bi ga mogli dostojno pokopati.

Portparol policije potvrdio je incident te ga je opisao kao tragičan napad divlje životinje.