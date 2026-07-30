Partizan rutinski do trećeg kola

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri "Partizana" plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za evropsku Ligu konferencija, savladavši u dvomeču tim "Una Štrasena" iz Luksemburga ukupnim rezultatom 5:0.
Crno-bijeli večeras su u revanš meču u gostima slavili 1:0.
Sljedeći protivnik "Partizana" je "Tobol" iz Kazahstana.
Fudbaleri novosadske "Vojvodine" završili su večeras učešće u Evropi jer su u oba meča protiv "Ajaksa" iz Amsterdama poraženi identičnim rezultatom 4:1.
"Železničar" iz Pančeva večeras igra u Portugalu protiv "Brage" i nakon prvog poluvremena gubi 2:0, a u prvom meču su poraženi 1:0.
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