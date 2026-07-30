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Partizan rutinski do trećeg kola

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 22:15

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Партизан - Уна Страсен
Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Fudbaleri "Partizana" plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za evropsku Ligu konferencija, savladavši u dvomeču tim "Una Štrasena" iz Luksemburga ukupnim rezultatom 5:0.

Crno-bijeli večeras su u revanš meču u gostima slavili 1:0.

Sljedeći protivnik "Partizana" je "Tobol" iz Kazahstana.

Fudbaleri novosadske "Vojvodine" završili su večeras učešće u Evropi jer su u oba meča protiv "Ajaksa" iz Amsterdama poraženi identičnim rezultatom 4:1.

"Železničar" iz Pančeva večeras igra u Portugalu protiv "Brage" i nakon prvog poluvremena gubi 2:0, a u prvom meču su poraženi 1:0.

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Tagovi :

FK Partizan

Liga Konferencija

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