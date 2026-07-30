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Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

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ATV redakcija
30.07.2026 17:47

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Ђани Инфантино
Foto: Tanjug/AP Photo/Ashley Landis

Iz Evrope je stigao žestok šamar Đaniju Infantinu zbog njegovih planova da proda Svjetsko fudbalsko prvenstvo.

Naime, 55 nacionalnih saveza članica UEFA glasalo je za bojkot Svjetskog prvenstva ukoliko FIFA nastavi s planom prodaje udjela u svojim takmičenjima privatnim investitorima, prenio je "BBC".

Odluka je donesena na hitnom sastanku održanom u četvrtak, na kojem se raspravljalo o prijedlozima koje je u utorak objavila FIFA – krovna organizacija svjetskog fudbala.

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UEFA, koja upravlja evropskim fudbalom, već je jasno izrazila svoje protivljenje objavljivanjem dvije oštre izjave o tim planovima, a takav stav je sada dodatno potvrđen.

Bojkot bi obuhvatio sva takmičenja pod okriljem FIFA, uključujući svjetska prvenstva za muškarce i žene te Svjetsko klupsko prvenstvo, a stupio bi na snagu ako savezi članice usvoje prijedloge predsjednika FIFA Đanija Infantina.

Prva prilika za provjeru ovog stava biće oktobar, kada je planirano održavanje baraža za Svjetsko prvenstvo za žene.

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Tagovi :

Đani Infantino

FIFA

UEFA

Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Svjetsko prventsvo

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