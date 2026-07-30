Pavlu Palikući iz Trebinja uručena nagrada za promociju ljudskih prava i nenasilja

Učeniku Tehničke škole Trebinje Pavlu Palikući uručena je jedna od tri nagrade "Denis Mrnjavac“, koju dodjeljuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine za izuzetan doprinos promociji ljudskih prava, nenasilja i društvenog angažmana mladih.

Nagradu je uručio ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Palikuća je jedan od najistaknutijih omladinskih lidera u Bosni i Hercegovini. Tokom školske 2024/2025. godine obavljao je funkciju predsjednika Savjeta učenika Republike Srpske, predstavljajući više od 80.000 srednjoškolaca iz 96 srednjih škola širom Republike Srpske.

Tokom svog mandata, Palikuća je realizovao brojne projekte i inicijative usmjerene na unapređenje položaja srednjoškolaca, promociju ljudskih prava, nenasilja i aktivnog učešća mladih u društvu. Ostvarena je saradnja sa brojnim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, uključujući UNICEF, Smart Balkan, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Republički pedagoški zavod i druge partnere, kroz aktivnosti koje su bile usmjerene na jačanje učeničkog aktivizma, vršnjačke podrške, zaštite prava djece i razvoja sigurnijeg školskog okruženja. Poseban segment njegovog rada činili su humanitarni projekti i kampanje koje su okupile hiljade učenika širom Republike Srpske, promovišući solidarnost, empatiju i društvenu odgovornost među mladima..

U njegovom mandatu realizovan je veliki broj aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih i jačanje učeničkog aktivizma. Među najznačajnijim rezultatima izdvaja se istraživanje stavova srednjoškolaca u kojem je učestvovalo više od 17.000 učenika, dajući svoj doprinos kreiranju prijedloga za unapređenje obrazovnog sistema i školskog života.

Poseban pečat njegovom radu dao je humanitarni angažman. Tradicionalna kampanja „Jedan slatkiš – jedno dijete“ tokom njegovog mandata ostvarila je rekordne rezultate, prikupljanjem pomoći u vrijednosti od 97.933 KM, potvrdivši snagu solidarnosti i zajedništva učenika širom Republike Srpske.

Mandat Pavla Palikuće obilježila je intenzivna saradnja sa institucijama, međunarodnim organizacijama, školama i predstavnicima učenika, s ciljem unapređenja položaja mladih, promocije nenasilja, ljudskih prava i aktivnog učešća učenika u donošenju odluka koje ih se tiču.

Rezultati ostvareni tokom njegovog mandata svrstavaju ovaj period među najuspješnije u radu Savjeta učenika Republike Srpske, dok nagrada „Denis Mrnjavac“ predstavlja priznanje njegovom dugogodišnjem radu na promociji tolerancije, međusobnog poštovanja, humanosti i izgradnji sigurnijeg okruženja za mlade.

Palikuća će novčani dio nagrade u iznosu od 1.500 KM, u cjelosti donirati Fondaciji Sveti Vukašin.

Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, upisao je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gdje je prijemni ispit položio sa maksimalnim brojem bodova i ostvario pravo na studiranje na budžetu. Pored akademskog i društvenog angažmana, također je i glavni regionalni karate sudija.