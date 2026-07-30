Plata nije najbitnija: Radnici u BiH bi povišicu mijenjali za nešto drugo

Novo istraživanje u BiH pokazalo je da bi sve više radnika mijenjalo povećanje plate za nešto drugo - više slobodnih dana.

Svaki četvrti radnik bio bi spreman da se odrekne dijela povišice plate u zamjenu za više slobodnih dana, podatak je iz posljednjeg istraživanja koje je sprovela "Alma Karijer" grupacija u Bosni i Hercegovini.

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Da današnji radnik više cijeni slobodno vrijeme od novca, saglasan je i potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić, koji za "BL portal" otkriva da sve veći broj poslodavaca radije bira povećanje broja slobodnih dana nego rast plata.

Promjene na tržištu rada primorale su domaće kompanije da prilagode svoje poslovanje i ponude pogodnosti koje prevazilaze klasične finansijske stimulacije, napominje Trivić i dodaje da se potrebe zaposlenih razlikuju, ali da slobodni dani postaju ključni faktor pri izboru posla.

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"Sve zavisi od radnika do radnika, jer neko voli više dana godišnjih odmora, a neko platu. Radnici koji imaju plate na dnevnicu to na neki način preko slobodnih dana regulišu ako nekome treba više dana, odnosno taj povećani godišnji odmor, pa je činjenica da ljudi više cijene slobodno vrijeme nego plate", pojašnjava Trivić.

Praksa u domaćim preduzećima pokazuje da se dužina odmora znatno razlikuje i zavisi od mogućnosti svake pojedinačne firme. Trivić objašnjava kako poslodavci balansiraju između finansijskih mogućnosti i zahtjeva radnika, navodeći i primjer iz svojih kompanija.

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"Kod nas u firmi imamo 23 dana godišnjeg odmora, a u zavisnosti od staža neko ima 25, a neko 30 dana. To zavisi od firme do firme, ali neki već povećavaju onoliko koliko mogu. I mi smo to povećavali, jer smo procijenili da je bolje dati neki dodatni slobodni dan nego povećati platu, tako da se paralelno rade te dvije stvari“, naglašava on.

Uvođenje dodatnih dana odmora predstavlja direktan odgovor na pritisak tržišta rada, iako za poslodavce donosi određena finansijska opterećenja. Trivić napominje da se opšti uslovi moraju korigovati, ali da takve odluke na kraju donose dugoročnu korist.

"Moraju se povećavati slobodni radni dani, sila Boga ne moli i povećavaš onoliko koliko možeš, pa je to više stvar finansija nego organizacije. Mi smo jedna takva kompanija koja je u posljednjih nekoliko godina povećavala po jedan dan godišnjeg odmora, uz povećanje plate. Opcija je bila ili da povećamo platu ili da je povećamo u manjem iznosu, a dodamo dan godišnjeg odmora. Finansijsko opterećenje je sa takvom odlukom neminovno, ali to će sigurno dati pozitivne efekat", smatra Trivić.

Šta još kaže istraživanje

Inače, prema rezultatima pomenutog istraživanja, prosječan zaposleni u BiH trenutno koristi 21,6 dana godišnjeg odmora, dok je njegova realna želja 29,6 dana.

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Istovremeno, pokazalo se da čak 58 odsto zaposlenih smatra da nema dovoljno slobodnih dana i da su mnogi spremni da zarad njih žrtvuju i eventualne povišice plate.