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Kolaps u ovom dijelu BiH: Kolona automobila duga 10 kilometara

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 17:04

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Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.
Foto: Klix video/Screenshot

Kilometarske kolone vozila danas su ponovo zabilježene na magistralnom putu Konjic - Jablanica, a razlog su radovi koji se izvode na Ribićkom mostu.

"Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic", navode iz BIHAMK-a.

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Čitaoci portala Kliks.ba koji su "zaglavili" na putu kažu da je kolona duža od deset kilometara, a sve zbog radova na mostu između Konjica i Ostrožca.

Gužve na ovoj dionici su postale skoro svakodnevne ovog ljeta, a prije deset dana zabilježena je kolona dužine čak 17 kilometara.

Pored ovih radova, kolone se formiraju i zbog semafora u Konjicu koji usporava saobraćaj na magistralnom putu.

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Zbog svega navedenog građani koji putu ka jugu BiH ili jadranskoj obali često putuju sat ili dva duže nego obično.

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Tagovi :

stanje na putevima

Konjic

Jablanica

gužva u saobraćaju

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