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Težak udes kod Gradiške, prevrnuo se vatrogasni kamion

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:23

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Vatrogasni kamion prevrnuo se danas, u četvrtak, 30. jula, u mjestu Bistrica kod Gradiške.

Kako kažu vozači koji su kroz ovo mjesto prošli nakon udesa, nezgoda se dogodila na putu Gradiška - Kozarska Dubica.

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"Na mjestu nezgode je policija, a saobraćaj se propušta naizmjenično, iz jednog pa drugog smjera", rekao je jedan vozač za "Nezavisne novine".

Za sada nije poznato kako je došlo do ove nezgode, niti da li ima povrijeđenih.

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Tagovi :

Gradiška

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

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