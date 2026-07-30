Poljaku predložen pritvor: Osumnjičen za vandalizam u Međugorju

Autor:ATV redakcija
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Tužilaštvo BiH predložilo je pritvor državljaninu Poljske Bartlomjeju Krakovjaku (31), osumnjičenom za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju.
Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva i mogućnosti da ponovi ili dovrši započeto krivično djelo.
Iz Tužilaštva BiH saopšteno je da je tužilac uputio prijedlog za određivanje pritvora Sudu BiH.
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Poljski državljanin osumnjičen je da je 28. jula od 3.00 do 5.00 časova na području Međugorja oštetio i zapalio više vjerskih objekata, te da je svojim postupcima izazvao opštu opasnost i podsticao vjersku i nacionalnu netrpeljivost.
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