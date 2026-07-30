CIK saopštio koliko je birača iz inostranstva na biračkom spisku

Na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH za ovogodišnje opšte izbore biće ukupno 48.074 birača, odlučila je danas Centralna izborna komisija BiH.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i danas će biti objavljena na internet-stranici CIK-a, te će se smatrati da je ovim dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Protiv ove odluke može biti podnesena žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem CIK-a u roku od dva dana od dana objavljivanja, odnosno u konkretnom slučaju, zbog neradne subote i nedjelje, do ponedjeljka, 3. avgusta, do ponoći.

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CIK je donio i odluku kojom se odbija upis u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH za 5.263 podnosioca prijava sa statusom privremeni boravak i 285 sa statusom izbjeglog lica jer nisu ispunili uslove propisane Izbornim zakonom.

Spisak odbijenih birača, kao i pregled prijava koje ne ispunjavaju uslove za upis u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, danas će biti objavljeni na internet-stranici CIK-a BiH i svi imaju mogućnost podnošenja žalbe Apelacionom odjeljenju Suda BiH do ponedjeljka do ponoći.

Žalba se podnosi putem CIK-a na broj telefona faks 033/251-329, elektronske pošte /info@izbori.ba/ ili lično u sjedište CIK-a BiH, prenosi Srna.