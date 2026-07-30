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Šta znači ako na Ilindan pada kiša, a šta ako je sunčano

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:57

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Шта значи ако на Илиндан пада киша, а шта ако је сунчано

Ilindan, praznik posvećen Svetom Iliji Gromovniku, obilježava se svake godine 2. avgusta i jedan je od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu.

O Svetom Iliji, koji prema vjerovanju "vozi vatrena kola po nebu" i donosi grmljavinu, kišu i nepogode, postoji čitav niz predanja.

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Jedno od najrasprostranjenijih tiče se vremena na dan praznika.

Šta znači kada pada kiša na Ilindan?

Prema narodnom vjerovanju, ako na Ilindan pada kiša, to se smatra ozbiljnim znakom iz prirode, a tumačenja su različita:

илу-веш машина-машина за прање веша

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Kiša na Ilindan najavljuje dugu i tešku zimu – u mnogim krajevima Srbije vjeruje se da će, ako padne kiša tog dana, zima biti hladna, sa snijegom koji rano stiže i dugo traje.

Simbol pročišćenja i Božje opomene – neki vjeruju da je kiša znak da Sveti Ilija "pere grijehe naroda" i opominje na promjenu ponašanja, pozivajući ljude da se okrenu vjeri, moralu i poštovanju prirodnog reda.

Kiša kao zaštita od groma – u nekim krajevima se vjeruje da, ako padne kiša na Ilindan, Sveti Ilija "spušta vatru na zemlju" da bi spriječio požare i sušu, pa kiša ima zaštitno značenje.

Narodna poslovica kaže: "Od Ilindana, sunce sve hladnije s neba sija"

U agrarnim sredinama Ilindan je označavao prelaz između ljeta i jeseni, jer se nakon ovog praznika, prema predanju, ne ide više na kupanje u rijekama, jer je "voda od Svetog Ilije hladna i opasna".

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Takođe, postojalo je vjerovanje da, ako je na Ilindan vedro i toplo, biće još dosta suvih i toplih dana, a ako padne kiša – slijede mjeseci sa puno nevremena, bolesti i gubitaka u ljetini, piše "Stil".

Sveti Ilija i prirodne sile

Sveti Ilija je u hrišćanskoj tradiciji poznat kao gromovnik, prorok i čuvar pravde.

Njegova pojava povezuje se s vatrom, grmljavinom i nepredvidivim vremenskim prilikama.

Smatralo se da on "vozi nebeska kola i baca gromove na nečastive sile", pa kada se na njegov dan oglasi nebo, to se doživljavalo kao znak borbe dobra protiv zla.

Zato se vjerovalo da kiša, grmljavina i oluja na Ilindan nisu slučajni, već da imaju duboko simboličko značenje – poziv na pokajanje, obnavljanje vjere i poštovanje božanskog reda.

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