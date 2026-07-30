Šta znači ako na Ilindan pada kiša, a šta ako je sunčano

Autor:ATV redakcija
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Ilindan, praznik posvećen Svetom Iliji Gromovniku, obilježava se svake godine 2. avgusta i jedan je od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu.
O Svetom Iliji, koji prema vjerovanju "vozi vatrena kola po nebu" i donosi grmljavinu, kišu i nepogode, postoji čitav niz predanja.
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Jedno od najrasprostranjenijih tiče se vremena na dan praznika.
Prema narodnom vjerovanju, ako na Ilindan pada kiša, to se smatra ozbiljnim znakom iz prirode, a tumačenja su različita:
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Kiša na Ilindan najavljuje dugu i tešku zimu – u mnogim krajevima Srbije vjeruje se da će, ako padne kiša tog dana, zima biti hladna, sa snijegom koji rano stiže i dugo traje.
Simbol pročišćenja i Božje opomene – neki vjeruju da je kiša znak da Sveti Ilija "pere grijehe naroda" i opominje na promjenu ponašanja, pozivajući ljude da se okrenu vjeri, moralu i poštovanju prirodnog reda.
Kiša kao zaštita od groma – u nekim krajevima se vjeruje da, ako padne kiša na Ilindan, Sveti Ilija "spušta vatru na zemlju" da bi spriječio požare i sušu, pa kiša ima zaštitno značenje.
U agrarnim sredinama Ilindan je označavao prelaz između ljeta i jeseni, jer se nakon ovog praznika, prema predanju, ne ide više na kupanje u rijekama, jer je "voda od Svetog Ilije hladna i opasna".
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Takođe, postojalo je vjerovanje da, ako je na Ilindan vedro i toplo, biće još dosta suvih i toplih dana, a ako padne kiša – slijede mjeseci sa puno nevremena, bolesti i gubitaka u ljetini, piše "Stil".
Sveti Ilija je u hrišćanskoj tradiciji poznat kao gromovnik, prorok i čuvar pravde.
Njegova pojava povezuje se s vatrom, grmljavinom i nepredvidivim vremenskim prilikama.
Smatralo se da on "vozi nebeska kola i baca gromove na nečastive sile", pa kada se na njegov dan oglasi nebo, to se doživljavalo kao znak borbe dobra protiv zla.
Zato se vjerovalo da kiša, grmljavina i oluja na Ilindan nisu slučajni, već da imaju duboko simboličko značenje – poziv na pokajanje, obnavljanje vjere i poštovanje božanskog reda.
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