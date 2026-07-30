Šta znači ako je vrućina, a šta ako grmi na Ognjenu Mariju?

Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Ognjenu Mariju, praznik posvećen Svetoj velikomučenici Marini, koji u narodu prate brojni zanimljivi običaji i vjerovanja. Jedno od najpoznatijih odnosi se upravo na vrijeme.

Kako se Ognjena Marija obilježava krajem jula, kada su vrućine često na vrhuncu, u narodu se kaže da tog dana „gori zemlja“. Međutim, to nije samo slikovit opis visokih temperatura. Prema starom vjerovanju, ako praznik osvane sunčan, vedar i bez kiše i grmljavine, to se smatra dobrim znakom i nagovještajem rodne, berićetne i mirne godine.

Nekada su ljudi pažljivo posmatrali nebo upravo na Ognjenu Mariju, vjerujući da vremenske prilike mogu da nagovijeste kakvi će biti usjevi i ostatak godine. Vedro vrijeme ulijevalo je nadu u dobar rod, dok su kiša, grmljavina ili nevrijeme smatrani upozorenjem na slabiju ljetinu i teži period koji dolazi.

Prema narodnom vjerovanju, ako na Ognjenu Mariju vlada velika žega i dan protekne bez oblaka, to najavljuje stabilnu godinu, dobru žetvu i blagostanje. S druge strane, ako tog dana zagrmi ili dođe do nevremena, vjerovalo se da to može biti znak nepogodne godine, slabijeg roda i vremenskih neprilika.

Ova narodna predanja sačuvala su se do danas i prenose se s koljena na koljeno, kao dio bogate tradicije i narodnog nasljeđa.

(Kurir)