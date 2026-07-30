Kolaps na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS navode da je, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenjivo, te da su gužve i duža zadržavanja očekivana.

"Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj veb-stranici", navode iz AMS-a.

U saopštenju se dodaje da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić