Kolaps na graničnim prelazima

Autor:ATV redakcija
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Na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Iz AMS navode da je, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenjivo, te da su gužve i duža zadržavanja očekivana.
"Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj veb-stranici", navode iz AMS-a.
U saopštenju se dodaje da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić
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