Tri puta ga uhvatili pijanog za volanom, pa lažirao sopstvenu smrt da bi izbjegao kaznu!

Nesvakidašnji slučaj iz Kine šokirao je tamošnju javnost, a pošto je otkriveno da je jedan muškarac lažirao sopstvenu smrt kako bi izbjegao zatvorsku kaznu.

On je, navodno, pomoću članova porodice organizovao sahranu, vjerujući da će izmaći pravdi, prenosi Oditi Central.

Vježbao da dugo zadrži dah

Sve je odigralo u pokrajini Hunan, januara 2025, kada je muškarac zaustavljen tokom saobraćajne kontrole, a potom i uhapšen zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Proverom je utvrđeno da to nije bio njegov prvi prekršaj - čak dva puta ranije bio je uhvaćen kako pijan vozi bez dozvole. Treći prekršaj značio je da mu prijeti zatvor.

Dok je bio na slobodi, uz kauciju, muškarac je zaključio da je rizik od odlaska u zatvor prevelik, pa je osmislio krajnje neobičan plan. Navodno, ubijedio je članove porodice da mu pomognu da lažira smrt i sahranu, kako bi mogao da “nestane”.

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Plan je sproveden u junu prošle godine. Najprije je kupljen kovčeg, a zatim je muškarac pripremio scenu svoje “smrti”. Po kući je razbacao prazne bočice od lijekova kako bi izgledalo da se predozirao, vježbao je da dugo zadrži dah, a koristio je rashladne uređaje kako bi mu tijelo bilo hladno - ostavljajući utisak da je “preminuo”.

Kasnije su komšije ispričale policije da su vidjele tijelo, ali da je “lice bilo prekriveno tkaninom”. Sahrana je održana istog dana, ali dok je kovčeg spuštan u grob, muškarac je zapravo bio na putu ka pokrajini Junan.

Niz sumnjivih okolnosti

Međutim, njegov plan nije uspio. Policija je primjetila niz sumnjivih okolnosti, a istragom je utvrđeno da je kovčeg kupljen prije navodne smrti, kao i da porodica nije pozvala Hitnu pomoć, niti obavijestila nadležne o iznenadnom “smrtnom slučaju”.

Daljom provjerom je ustanovljeno da nije izdata zvanična umrlica, niti da postoji evidencija o kremaciji.

Na kraju, snimci nadzornih kamera i podaci o bankovnim transakcijama su potvrdili da je muškarac živ, pa je organizovana potraga.

On je uhapšen u aprilu ove godine, a sud ga je osudio na pet mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 20.000 juana (oko 3.000 dolara).

Protiv njegove majke i bake u međuvremenu je pokrenuta posebna krivična istraga zbog sumnje da su pomagale počiniocu i skrivale ga od policije.