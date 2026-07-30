Logo

Požari bjesne Evropom: Vatra na Kritu van kontrole, nova žarišta u Španiji i Portugaliji

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 11:33

Komentari:

0
Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Požar na Kritu je van kontrole, a tokom gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari su izbili u Španiji i Portugaliji.

Od jutros se sa požarom kod Retimna na Kritu bore 224 vatrogasca sa 53 vozila, a pomažu im i planinari i dobrovoljci. Gašenje otežavaju jaki vetrovi zbog kojih letjelice ne mogu da gase požare.

Vatrogascima u gašenju pomaži i cisterne sa vodom i građevinske mašine civilne zaštite i lokalne samouprave Retimna.

U okolini Retimna evakuisano je oko 8.000 ljudi, među kojima su i žitelji i turisti. Vlasti navode da je šteta ogromna, a da se vodi borba da ne izgore kuće i drugi objekti.

Vjetar otežava posao vatrogascima

Španske ekipe za vanredne situacije i vatrogasci nastavljaju borbu na obuzdavanju već stabilizovanih šumskih požara u Avili, Madridu i Toledu, kako bi se spriječilo njihovo ponovno rasplamsavanje, dok se prate aktivni požari u Kasteljonu, Zamori i Taragoni, koji nisu pod kontrolom, saopštio je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

U gašenju požara u okolini Madrida učestvuje više od 40 kopnenih jedinica. Helikopter "superpuma", vatrogasna vozila i pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije jedni su od nekoliko inostranih timova koji pomažu u gašenju požara u Španiji u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Marlaska je kazao da su požari u Avili i Madridu "tehnički stabilizovani", ali da je požar u Kasteljonu i dalje van kontrole, dok je zbog požara u Zamori, u regionu Kastilja i Leon na sjeverozapadu zemlje, evakuisano stanovništvo iz ukupno 14 opština.

Zbog požara u Zamori, koji je i dalje je van kontrole, tokom noći su morali da se evakuišu stanovnici iz još dva grada, Viljar del Buej i Pasariegos. Vatrogasci su posebno zabrinuti zbog vjetra, koji se očekuje da će pojačati tokom popodneva.

Požar koji je izbio prošle subote u opštini Val d'Uišo u Kasteljonu, traje već šesti dan i dalje nije pod kontrolom. Očekuje se da će se vazdušne snage ponovo pridružiti naporima u gašenju tog požara koji je zahvatio 9.300 hektara, i ima obim od 84 kilometra.

Borba sa vatrom i u Francuskoj i Portugaliji

Vlasti u Francuskoj navode da je veliki požar u Žirondi pod kontrolom. Istovremeno, više od 600 ljudi evakuisano je u departmanima Var i Kot d'Or, nakon što je sinoć izbili novi požari u kojima je uništeno više od 200 hektara šuma i niskog rastinja.

Požari i u Portugaliji. U Valpasosu povređeno je najmanje pet osoba, od kojih je jedan civil, tri vatrogasca i jedan oficir garde.

Vatra je oštetila najmanje 21 objekat, među kojima su i stambeni objekti, prenosi RTS. Sa plamenom se bori više od 800 vatrogasaca sa više od 270 vozila.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Njemačka

požar

Krit

Evropa

Komentari (0)

Pročitajte više

Ватра гори у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, сриједа, 29. јул 2026.

Svijet

Požare u Turskoj gasi više od 3.500 ljudi i 23 aviona

4 h

0
Снимак Бањалуке из ваздуха

Banja Luka

Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

13 h

0
Вјенчаница млада вјенчање

Svijet

Predomislila se, pa zapalila crkvu: Umjesto na medenom mjesecu, završila iza rešetaka

13 h

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Zbog podmetanja požara u Francuskoj uhapšeno više od 260 osoba

13 h

0

Više iz rubrike

Стамбена зграда оштећена у земљотресу види се у Хикавију, на југу Јапана, у четвртак, 30. јула 2026. године, два дана након што је земљотрес погодио ово подручје.

Svijet

Broj poginulih u Japanu porastao na 34

1 h

0
Жена стоји испред црева која прскају воду у Келну, у Њемачкој, у сриједу, 29. јула 2026. године. Наредни дани ће остати врући у Сјеверној Рајни-Вестфалији, са температурама које достижу и до 36 степени.

Svijet

U Njemačkoj skoro 10.000 ljudi preminulo od vrućine

2 h

0
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.

Svijet

Vektor testira nove mRNK vakcine: Djeluju protiv HIV-a, majmunskih boginja i krpeljskog encefalitisa

2 h

0
Поново нападнути објекти Каспијског нафтоводног конзорцијума

Svijet

Ponovo napadnuti objekti Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma

3 h

0

  • Najnovije

12

14

Košarac: Konakovićevo perfidno nastojanje da rehabilituje propale politike

12

10

Graorac: Tri decenije bez pravde za srpske žrtve

12

07

Šokantan slučaj u Banjaluci: Ženu i dijete držali zatočene u stanu!

12

06

U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

12

03

Počinje najveća obnova prijedorske bolnice: Investicija vrijedna skoro 196 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima