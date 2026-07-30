Požari bjesne Evropom: Vatra na Kritu van kontrole, nova žarišta u Španiji i Portugaliji

Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Požar na Kritu je van kontrole, a tokom gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari su izbili u Španiji i Portugaliji.

Od jutros se sa požarom kod Retimna na Kritu bore 224 vatrogasca sa 53 vozila, a pomažu im i planinari i dobrovoljci. Gašenje otežavaju jaki vetrovi zbog kojih letjelice ne mogu da gase požare.

Vatrogascima u gašenju pomaži i cisterne sa vodom i građevinske mašine civilne zaštite i lokalne samouprave Retimna.

U okolini Retimna evakuisano je oko 8.000 ljudi, među kojima su i žitelji i turisti. Vlasti navode da je šteta ogromna, a da se vodi borba da ne izgore kuće i drugi objekti.

Vjetar otežava posao vatrogascima

Španske ekipe za vanredne situacije i vatrogasci nastavljaju borbu na obuzdavanju već stabilizovanih šumskih požara u Avili, Madridu i Toledu, kako bi se spriječilo njihovo ponovno rasplamsavanje, dok se prate aktivni požari u Kasteljonu, Zamori i Taragoni, koji nisu pod kontrolom, saopštio je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

ALL-OUT FIRE IN EUROPE! Spain and France are ablaze for the second week in a row. pic.twitter.com/mAVz4j2vJ9 — France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026

U gašenju požara u okolini Madrida učestvuje više od 40 kopnenih jedinica. Helikopter "superpuma", vatrogasna vozila i pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije jedni su od nekoliko inostranih timova koji pomažu u gašenju požara u Španiji u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Marlaska je kazao da su požari u Avili i Madridu "tehnički stabilizovani", ali da je požar u Kasteljonu i dalje van kontrole, dok je zbog požara u Zamori, u regionu Kastilja i Leon na sjeverozapadu zemlje, evakuisano stanovništvo iz ukupno 14 opština.

Zbog požara u Zamori, koji je i dalje je van kontrole, tokom noći su morali da se evakuišu stanovnici iz još dva grada, Viljar del Buej i Pasariegos. Vatrogasci su posebno zabrinuti zbog vjetra, koji se očekuje da će pojačati tokom popodneva.

🤍Two firefighters have died in a #wildfire that broke out Wednesday on the southern Greek island of #Crete, the fire department said.

The two were among more than 150 firefighters battling a wildfire in the region of Rethymno in Crete that broke out Wednesday afternoon. pic.twitter.com/52Fh5w5iuF — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 29, 2026

Požar koji je izbio prošle subote u opštini Val d'Uišo u Kasteljonu, traje već šesti dan i dalje nije pod kontrolom. Očekuje se da će se vazdušne snage ponovo pridružiti naporima u gašenju tog požara koji je zahvatio 9.300 hektara, i ima obim od 84 kilometra.

Borba sa vatrom i u Francuskoj i Portugaliji

Vlasti u Francuskoj navode da je veliki požar u Žirondi pod kontrolom. Istovremeno, više od 600 ljudi evakuisano je u departmanima Var i Kot d'Or, nakon što je sinoć izbili novi požari u kojima je uništeno više od 200 hektara šuma i niskog rastinja.

Požari i u Portugaliji. U Valpasosu povređeno je najmanje pet osoba, od kojih je jedan civil, tri vatrogasca i jedan oficir garde.

Vatra je oštetila najmanje 21 objekat, među kojima su i stambeni objekti, prenosi RTS. Sa plamenom se bori više od 800 vatrogasaca sa više od 270 vozila.

(sputnik srbija)