Vektor testira nove mRNK vakcine: Djeluju protiv HIV-a, majmunskih boginja i krpeljskog encefalitisa

Autor:ATV redakcija
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Ruski državni virusološki centar Vektor počeo je razvoj mRNK vakcina protiv HIV-a, majmunskih boginja i krpeljnog encefalitisa.
Naučnici trenutno proučavaju njihovu sposobnost da izazovu imuni odgovor kod laboratorijskih životinja, objavila je Larisa Karpenko, vodeća istraživačica u centru, na konferenciji "Inženjerska biologija i biofarmaceutski proizvodi", prenosi Tass.
Vakcine zasnovane na mRNK su svestrano sredstvo u borbi protiv virusa i bakterija (npr. kovid-19). Prednosti ovih vakcina uključuju njihovu relativno veliku brzinu i lakoću razvoja u poređenju sa tradicionalnim pristupima. Ova vakcina nosi informacije za razvoj imunog odgovora. Vakcine zasnovane na ribonukleinskoj kiselini (RNK) kodiraju protein specifičan za patogen.
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"Ove mRNK vakcine protiv infekcija kao što su majmunske boginje, HIV-1/SIDA i krpeljni encefalitis trenutno se prolaze kroz studije imunogenosti na laboratorijskim životinjama", navodi se u izvještaju Karpenko.
Od 28. do 31. jula 2026. godine u Novosibirsku se održava Svetska konferencija sa međunarodnim učešćem „Inženjerska biologija i biofarmaceutika“, posvećena stogodišnjici rođenja akademika D. G. Knorera. Organizator je Institut za hemijsku biologiju i fundamentalnu medicinu, koji nosi ime ovog naučnika. Među temama konferencije su i pitanja vezana za razvoj terapeutskih preparata i vakcina.
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