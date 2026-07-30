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Vektor testira nove mRNK vakcine: Djeluju protiv HIV-a, majmunskih boginja i krpeljskog encefalitisa

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ATV redakcija
30.07.2026 10:00

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Foto: pexels/Thirdman

Ruski državni virusološki centar Vektor počeo je razvoj mRNK vakcina protiv HIV-a, majmunskih boginja i krpeljnog encefalitisa.

Naučnici trenutno proučavaju njihovu sposobnost da izazovu imuni odgovor kod laboratorijskih životinja, objavila je Larisa Karpenko, vodeća istraživačica u centru, na konferenciji "Inženjerska biologija i biofarmaceutski proizvodi", prenosi Tass.

Vakcine zasnovane na mRNK su svestrano sredstvo u borbi protiv virusa i bakterija (npr. kovid-19). Prednosti ovih vakcina uključuju njihovu relativno veliku brzinu i lakoću razvoja u poređenju sa tradicionalnim pristupima. Ova vakcina nosi informacije za razvoj imunog odgovora. Vakcine zasnovane na ribonukleinskoj kiselini (RNK) kodiraju protein specifičan za patogen.

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"Ove mRNK vakcine protiv infekcija kao što su majmunske boginje, HIV-1/SIDA i krpeljni encefalitis trenutno se prolaze kroz studije imunogenosti na laboratorijskim životinjama", navodi se u izvještaju Karpenko.

Od 28. do 31. jula 2026. godine u Novosibirsku se održava Svetska konferencija sa međunarodnim učešćem „Inženjerska biologija i biofarmaceutika“, posvećena stogodišnjici rođenja akademika D. G. Knorera. Organizator je Institut za hemijsku biologiju i fundamentalnu medicinu, koji nosi ime ovog naučnika. Među temama konferencije su i pitanja vezana za razvoj terapeutskih preparata i vakcina.

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vakcinacija

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melanom

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