Vektor testira nove mRNK vakcine: Djeluju protiv HIV-a, majmunskih boginja i krpeljskog encefalitisa

Naučnici trenutno proučavaju njihovu sposobnost da izazovu imuni odgovor kod laboratorijskih životinja, objavila je Larisa Karpenko, vodeća istraživačica u centru, na konferenciji "Inženjerska biologija i biofarmaceutski proizvodi", prenosi Tass.

Vakcine zasnovane na mRNK su svestrano sredstvo u borbi protiv virusa i bakterija (npr. kovid-19). Prednosti ovih vakcina uključuju njihovu relativno veliku brzinu i lakoću razvoja u poređenju sa tradicionalnim pristupima. Ova vakcina nosi informacije za razvoj imunog odgovora. Vakcine zasnovane na ribonukleinskoj kiselini (RNK) kodiraju protein specifičan za patogen.

Svijet Počinje prvo testiranje nove vakcine protiv ebole na ljudima

"Ove mRNK vakcine protiv infekcija kao što su majmunske boginje, HIV-1/SIDA i krpeljni encefalitis trenutno se prolaze kroz studije imunogenosti na laboratorijskim životinjama", navodi se u izvještaju Karpenko.

Od 28. do 31. jula 2026. godine u Novosibirsku se održava Svetska konferencija sa međunarodnim učešćem „Inženjerska biologija i biofarmaceutika“, posvećena stogodišnjici rođenja akademika D. G. Knorera. Organizator je Institut za hemijsku biologiju i fundamentalnu medicinu, koji nosi ime ovog naučnika. Među temama konferencije su i pitanja vezana za razvoj terapeutskih preparata i vakcina.