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NLO pao u Poljskoj i izazvao snažnu eksploziju

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 08:53

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НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију
Foto: Printscreen/X

Neidentifikovani leteći objekat pao je rano jutros u blizini sela Tarnava-Kolonija, na istoku Poljske, i izazvao snažnu eksploziju, saopštile su poljske vlasti.

Selo se nalazi u Lublinskom vojvodstvu, oko 95 kilometara od granice sa Ukrajinom. Stanovnici su policiji prijavili da su čuli snažnu detonaciju, nakon čega su vojska i druge nadležne službe pokrenule potragu i obezbijedile područje.

Poljske oružane snage za sada nisu saopštile o kakvom je objektu riječ niti odakle je stigao. Na mjestu pada u toku je istraga.

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Ukrajinski izvori: Moguće je da je riječ o ruskoj raketi H-101

Ukrajinski izvori nezvanično navode da bi mogla biti riječ o ruskoj krstarećoj raketi H-101, poznatoj i pod engleskom oznakom Kh-101. Ta informacija nije potvrđena, a poljske vlasti još nisu identifikovale objekat.

Prema za sada dostupnim informacijama, objekat sa turbomlaznim pogonom ušao je iz pravca Ukrajine, letio na maloj visini, a potom se srušio u blizini Tarnava-Kolonije. Poljski mediji navode da je objekat uočen radarom i da je prema njemu upućen borbeni avion F-16, ali da je nestao sa radara prije nego što je mogao biti identifikovan.

Činjenica da se sve dogodilo tokom velikog ruskog napada na Ukrajinu ukazuje na mogućnost da je neko rusko oružje, lansirano iz vazduha, zbog kvara skrenulo sa putanje i ušlo u poljski vazdušni prostor.

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Mala visina leta, prema procjenama ukrajinskih izvora, smanjuje vjerovatnoću da je riječ o ukrajinskoj protivvazdušnoj raketi koja je skrenula sa putanje nakon neuspjelog presretanja, kao što se dogodilo u Pševodovu 2022. godine.

Stanovnici, takođe, nisu prijavili karakterističan zvuk klipnog motora kakav proizvode dronovi tipa „šahid“ ili „gerbera“. Zbog toga se kao moguća objašnjenja pominju ruska raketa H-101 ili noviji dron „geran-3“ sa mlaznim pogonom. Riječ je, međutim, samo o preliminarnim procjenama koje tek treba da budu potvrđene istragom.

Poljska tokom noći podigla borbene avione

Incident se dogodio dok je Rusija izvodila veliki napad raketama i dronovima na gradove širom Ukrajine.

Poljska je zbog napada ranije podigla borbene avione i aktivirala sisteme protivvazdušne odbrane kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor. Za sada nije potvrđeno da li postoji veza između ruskog napada i objekta koji je pao kod Tarnava-Kolonije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je izvelo „masovan udar preciznim oružjem dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora“, kao i napad dronovima. Moskva tvrdi da su mete bili ukrajinski vojni objekti.

Međutim, nije prvi put od početka sukoba da dolazi do ovakvih incidenata. Obično odmah po prvim informacijama Ukrajinski zvaničnici objavljuju vijesti da su u pitanju ruski projektili, ali istrage na kraju utvrde da je riječ ipak o Ukrajinskim koji su namjerno ili slučajno završili na tlu NATO članica.

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Eksplozija

NLO

Rusija

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