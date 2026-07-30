NLO pao u Poljskoj i izazvao snažnu eksploziju

Neidentifikovani leteći objekat pao je rano jutros u blizini sela Tarnava-Kolonija, na istoku Poljske, i izazvao snažnu eksploziju, saopštile su poljske vlasti.

Selo se nalazi u Lublinskom vojvodstvu, oko 95 kilometara od granice sa Ukrajinom. Stanovnici su policiji prijavili da su čuli snažnu detonaciju, nakon čega su vojska i druge nadležne službe pokrenule potragu i obezbijedile područje.

Poljske oružane snage za sada nisu saopštile o kakvom je objektu riječ niti odakle je stigao. Na mjestu pada u toku je istraga.

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Ukrajinski izvori: Moguće je da je riječ o ruskoj raketi H-101

Ukrajinski izvori nezvanično navode da bi mogla biti riječ o ruskoj krstarećoj raketi H-101, poznatoj i pod engleskom oznakom Kh-101. Ta informacija nije potvrđena, a poljske vlasti još nisu identifikovale objekat.

Prema za sada dostupnim informacijama, objekat sa turbomlaznim pogonom ušao je iz pravca Ukrajine, letio na maloj visini, a potom se srušio u blizini Tarnava-Kolonije. Poljski mediji navode da je objekat uočen radarom i da je prema njemu upućen borbeni avion F-16, ali da je nestao sa radara prije nego što je mogao biti identifikovan.

"Niezidentyfikowany obiekt" spadł w okolicach Lublina. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Według wojska obiekt mógł spaść w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia, gdzie wcześniej - ok. 2 km od zabudowań - odkryto gigantyczny krater w ziemi. pic.twitter.com/s8LGCY9VdR — Ekonomat (@ekonomat_pl) July 30, 2026

Činjenica da se sve dogodilo tokom velikog ruskog napada na Ukrajinu ukazuje na mogućnost da je neko rusko oružje, lansirano iz vazduha, zbog kvara skrenulo sa putanje i ušlo u poljski vazdušni prostor.

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Mala visina leta, prema procjenama ukrajinskih izvora, smanjuje vjerovatnoću da je riječ o ukrajinskoj protivvazdušnoj raketi koja je skrenula sa putanje nakon neuspjelog presretanja, kao što se dogodilo u Pševodovu 2022. godine.

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Russian cruise missile hit eastern Poland. pic.twitter.com/9SVQ5PDFNb — Current Report (@Currentreport1) July 30, 2026

Stanovnici, takođe, nisu prijavili karakterističan zvuk klipnog motora kakav proizvode dronovi tipa „šahid“ ili „gerbera“. Zbog toga se kao moguća objašnjenja pominju ruska raketa H-101 ili noviji dron „geran-3“ sa mlaznim pogonom. Riječ je, međutim, samo o preliminarnim procjenama koje tek treba da budu potvrđene istragom.

Poljska tokom noći podigla borbene avione

Incident se dogodio dok je Rusija izvodila veliki napad raketama i dronovima na gradove širom Ukrajine.

NOW — 4 RU 🇷🇺 Ch-101 cruise missiles just hit Lviv in Western Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JQmaGkdYTw — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) July 30, 2026

Poljska je zbog napada ranije podigla borbene avione i aktivirala sisteme protivvazdušne odbrane kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor. Za sada nije potvrđeno da li postoji veza između ruskog napada i objekta koji je pao kod Tarnava-Kolonije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je izvelo „masovan udar preciznim oružjem dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora“, kao i napad dronovima. Moskva tvrdi da su mete bili ukrajinski vojni objekti.

❗️ Uwaga. W godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony… pic.twitter.com/gP28zkKTkx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026

Međutim, nije prvi put od početka sukoba da dolazi do ovakvih incidenata. Obično odmah po prvim informacijama Ukrajinski zvaničnici objavljuju vijesti da su u pitanju ruski projektili, ali istrage na kraju utvrde da je riječ ipak o Ukrajinskim koji su namjerno ili slučajno završili na tlu NATO članica.

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