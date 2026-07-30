Broj poginulih u Japanu porastao na 28

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u snažnom zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto porastao je na 28, izjavio je šef kabineta premijera Japana Minoru Kihara.
On je naglasio da su u broj uvršteni i smrtni slučajevi za koje se smatra da su indirektno povezani sa zemljotresom, prenio je TASS.
Zemljotres magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali dogodio se u utorak, 28. jula, prenosi Srna.
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