Broj poginulih u Japanu porastao na 28

Broj poginulih u snažnom zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto porastao je na 28, izjavio je šef kabineta premijera Japana Minoru Kihara.

On je naglasio da su u broj uvršteni i smrtni slučajevi za koje se smatra da su indirektno povezani sa zemljotresom, prenio je TASS.

Zemljotres magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali dogodio se u utorak, 28. jula, prenosi Srna.