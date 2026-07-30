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Broj poginulih u Japanu porastao na 28

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 07:53

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На овој снимци из ваздуха снимљеној дроном, екипе за спасавање раде испред тржног центра АЕОН Кумамото након експлозије која се догодила усљед земљотреса у Кашими, префектура Кумамото, јужни Јапан, у четвртак, 30. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Koji Harada/Kyodo News via AP

Broj poginulih u snažnom zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto porastao je na 28, izjavio je šef kabineta premijera Japana Minoru Kihara.

On je naglasio da su u broj uvršteni i smrtni slučajevi za koje se smatra da su indirektno povezani sa zemljotresom, prenio je TASS.

Zemljotres magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali dogodio se u utorak, 28. jula, prenosi Srna.

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Tagovi :

Japan

Zemljotres

Eksplozija

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