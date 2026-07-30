Helikopterska obuka završila tragično: Sedam poginulih, među njima i visoki zvaničnici

Autor:ATV redakcija
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Visoki policijski zvaničnici i vatrogasci poginuli su u helikopterskoj nesreći tokom obuke za gašenje šumskih požara u Argentini.
Helikopter se srušio ubrzo nakon polijetanja u provinciji San Huan, a u nesreći je poginulo sedam članova posade. Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe.
Helikopter tipa Bell 412, namijenjen za komunalne i spasilačke zadatke, izgubio je kontakt sa kontrolom leta dok je letio na visini od blizu 1.220 metara. Kako se navodi, vremenski uslovi bili su pogodni za izvođenje obuke.
Posada je učestvovala na kursu za gašenje šumskih požara u organizaciji nacionalne agencije, a koji je namijenjen za 50 pripadnika lokalnih službi za vanredne situacije.
⚫️🚨 ARGENTINE | Drame lors de la lutte contre les feux de forêt.— AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) July 29, 2026
➡️ 7 personnes sont mortes ce mercredi dans le crash d’un hélicoptère engagé dans les opérations de lutte contre les incendies.
➡️ L’appareil, un Bell 412, avait perdu le contact dans la matinée dans le parc…
Potvrđeno je da su među poginulima zamjenik načelnika policije Marselo Videla, komandant vatrogasaca Ruben Kastro, direktor civilne zaštite Karlos Eredia, te zamjenik komandanta vatrogasaca Horhe Karbahal.
(Avaz)
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