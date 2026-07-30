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Helikopterska obuka završila tragično: Sedam poginulih, među njima i visoki zvaničnici

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ATV redakcija
30.07.2026 06:55

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Хеликоптер срушен Аргентина
Foto: Društvene Mreže

Visoki policijski zvaničnici i vatrogasci poginuli su u helikopterskoj nesreći tokom obuke za gašenje šumskih požara u Argentini.

Helikopter se srušio ubrzo nakon polijetanja u provinciji San Huan, a u nesreći je poginulo sedam članova posade. Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe.

Helikopter tipa Bell 412, namijenjen za komunalne i spasilačke zadatke, izgubio je kontakt sa kontrolom leta dok je letio na visini od blizu 1.220 metara. Kako se navodi, vremenski uslovi bili su pogodni za izvođenje obuke.

Posada je učestvovala na kursu za gašenje šumskih požara u organizaciji nacionalne agencije, a koji je namijenjen za 50 pripadnika lokalnih službi za vanredne situacije.

Potvrđeno je da su među poginulima zamjenik načelnika policije Marselo Videla, komandant vatrogasaca Ruben Kastro, direktor civilne zaštite Karlos Eredia, te zamjenik komandanta vatrogasaca Horhe Karbahal.

(Avaz)

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Tagovi :

Avionska nesreća

Argentina

poginuli

visoki zvaničnici

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