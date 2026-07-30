Zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se i u Srpskoj!

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Rihteru pogodio je centralni dio Hrvatske, objavio je Evropski-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako navode u EMSC-a, zemljotres se dogodio u 6:29, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.
#Earthquake (#potres) possibly felt 30 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) July 30, 2026
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Do ptresa je došlo na dubini od devet kilometara, a osjetio se i u rubnim dijelovima Republike Srpske, Kostajnici, Kozarskoj Dubici, navode na Iksu EMSC-a.
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