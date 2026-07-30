U Republici Srpskoj rođeno 27 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, devet dječaka i 18 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Doboj rođeno je sedam beba, Banjaluci šest, Gradišci pet, Istočnom Sarajevu tri, Prijedoru i Bijeljini po dvije, a u Nevesinju i Foči po jedna beba.

U porodilištu Doboj rođena su tri dječaka i četiri djevojčice, Banjaluci pet djevojčica i dječak, Gradišci četiri djevojčice i dječak, Istočnom Sarajevu dva dječaka i djevojčica, Prijedoru dvije djevojčice, Bijeljini dva dječaka, a u Nevesinju i Foči po djevojčica.

U porodilištima Trebinje i Zvornik nije bilo porođaja.