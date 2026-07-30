U Republici Srpskoj rođeno 27 beba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, devet dječaka i 18 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Doboj rođeno je sedam beba, Banjaluci šest, Gradišci pet, Istočnom Sarajevu tri, Prijedoru i Bijeljini po dvije, a u Nevesinju i Foči po jedna beba.
U porodilištu Doboj rođena su tri dječaka i četiri djevojčice, Banjaluci pet djevojčica i dječak, Gradišci četiri djevojčice i dječak, Istočnom Sarajevu dva dječaka i djevojčica, Prijedoru dvije djevojčice, Bijeljini dva dječaka, a u Nevesinju i Foči po djevojčica.
U porodilištima Trebinje i Zvornik nije bilo porođaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
17 h0
Društvo
1 d0
Svijet
1 d0
Scena
1 d0
Najnovije
08
42
08
33
08
29
08
27
08
13
Trenutno na programu