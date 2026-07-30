Uhapšen Željko Kerum

U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu

Prema informacijama tog lista, hapšenje je povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", ugostiteljskom objektu u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.

Za sada nisu poznati detalji kaznenog postupka ni službene informacije nadležnih tijela.

Ko je Željko Kerum: Od trgovačkog magnata i gradonačelnika Splita do stečajeva i sudskih postupaka

Željko Kerum je hrvatski preduzetnik i političar, bivši gradonačelnik Splita i osnivač Hrvatske građanske stranke. Rođen je 25. septembra 1960. godine, završio je Tehničku školu u Splitu, a prije ulaska u privatni biznis radio je u preduzeću „Melioracija“. Jedno vrijeme radio je i kao vozač bagera u Iraku.

Poslovni uspon

Privatnim preduzetništvom počeo je da se bavi krajem osamdesetih godina, a prvu prodavnicu otvorio je 1990. u splitskom naselju Brda. Šest godina kasnije otvorio je veliki supermarket „Lora“, nakon čega je njegov trgovački lanac nastavio da se širi po Dalmaciji.

Kerum je 2003. godine kupio nekadašnji kompleks „Diokom“, na čijem je prostoru 2007. otvoren trgovački centar „Džoker“. Njegova tadašnja supruga Neva Kerum je 2005. godine za 170 miliona kuna kupila većinski udio u kompaniji „Adrijatik“, u čijem je vlasništvu bio hotel „Marjan“.

Hotel je trebalo da bude obnovljen i pretvoren u luksuzni objekat, ali radovi nisu završeni. Nad kompanijom „Adrijatik“ stečaj je otvoren 2015. godine, a hotel je 2019. na elektronskoj licitaciji za 324 miliona kuna kupila „Adris grupa“.

Poslovni sistem okupljen oko kompanije „Kerum“ kasnije je doživio finansijski slom. Prema podacima iz stečajnog postupka, potraživanja oko 200 povjerilaca dosezala su približno 147,5 miliona evra. Nakon prodaje imovine i završne raspodjele, nenaplaćena potraživanja povjerilaca iznosila su gotovo 100 miliona evra.

Pobjeda na izborima i mandat gradonačelnika

Kerum je na lokalnim izborima 2009. nastupio kao nezavisni kandidat i u drugom krugu osvojio 56,87 odsto glasova, čime je postao gradonačelnik Splita. Njegova lista osvojila je i najviše mjesta u Gradskom vijeću, čija je predsjednica postala njegova sestra Nevenka Bečić. Iste godine osnovao je Hrvatsku građansku stranku.

Na funkciji gradonačelnika bio je od 2009. do 2013. godine. U hrvatskom Saboru bio je poslanik od decembra 2011. do decembra 2015. godine. Prema zvaničnoj evidenciji Sabora, tokom tog mandata nije imao nijedno javljanje za riječ na plenarnim sjednicama.

Iako se nakon 2013. nije vratio na mjesto gradonačelnika, ostao je prisutan u splitskoj politici. Na lokalnim izborima 2025. osvojio je 15,10 odsto glasova u prvom krugu izbora za gradonačelnika, dok je njegova stranka osvojila četiri od ukupno 31 mjesta u Gradskom vijeću.

Izjave o Srbima i Crnogorcima

Jednu od najvećih političkih kontroverzi izazvao je 2009. godine, kada je u emisiji Hrvatske radio-televizije govorio o Srbima i Crnogorcima u Splitu i naveo da ih ne bi želio na određenim funkcijama, kao i da ne bi prihvatio Srbina za zeta. Izjave su izazvale javne osude i reakciju tadašnjeg ambasadora Srbije u Hrvatskoj.

Državno tužilaštvo Republike Hrvatske kasnije je saopštilo da u tim izjavama nije pronašlo elemente krivičnog djela za koje bi se postupak pokretao po službenoj dužnosti.

Sukob interesa

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa utvrdila je 2011. godine da je Kerum, kao gradonačelnik, odbio da dostavi traženo izjašnjenje u postupku koji se odnosio na poslovne interese osoba povezanih s njim.

Postupak je obuhvatao projekat njegovog nećaka Igora Sapunara na području Kile i Koteksa, kao i planirani ugostiteljski objekat Fani Horvat na području park-šume Marjan. Komisija je zaključila da je odbijanjem saradnje zloupotrijebio prava i obaveze koje je imao kao javni funkcioner. Izrečena mu je obustava isplate 20.000 kuna neto plate, uz obavezu objavljivanja odluke o sopstvenom trošku.

Kasnije je sankcionisan i zbog nepodnošenja propisanih izvještaja o imovinskom stanju. Komisija mu je 2016. izrekla kaznu od 40.000 kuna jer nakon prestanka poslaničkog mandata nije u roku dostavio imovinsku karticu.

Pravosnažna presuda u slučaju vrtića

Kerum je 2013. godine pravosnažno kažnjen sa 10.000 kuna zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama u slučaju poznatom kao „afera vrtići“.

Radilo se o poslovima vrijednim oko šest miliona kuna koji su, uz obrazloženje da su hitni, ugovoreni bez javnog konkursa. Grad Split je u istom postupku oslobođen odgovornosti. Riječ je bila o prekršajnoj, a ne o krivičnoj presudi.

Zatvor zbog saobraćajnih prekršaja

Krajem 2025. godine Kerum je osuđen na 15 dana zatvora nakon što je izazvao saobraćajnu nezgodu s materijalnom štetom, napustio mjesto nezgode i upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih kaznenih bodova.

Osuđen je i na novčanu kaznu od 1.060 evra. Nakon što je povukao žalbu, presuda je postala pravosnažna, a kaznu je odslužio u zatvoru u Splitu, iz kojeg je izašao 29. decembra 2025. godine.

Zbog toga bi u novoj vijesti bilo netačno navesti da je Kerum sada „prvi put završio iza rešetaka“.

Nepravosnažna presuda zbog izvlačenja novca iz kompanije

Trgovački sud u Splitu je 2025. godine nepravosnažno utvrdio da je Kerum koristio kompaniju „Kerum“ na način kojim je oštetio povjerioce i umanjio njenu imovinu u sopstvenu korist.

Prema presudi, neposredno prije blokade računa kompanije isplaćeno mu je više od 37,3 miliona kuna dobiti. Sud mu je naložio da kompaniji „Logistika Violeta“ isplati 52.651 evro s kamatama, kao i oko 14.462 evra sudskih troškova. Pošto presuda nije bila pravosnažna, ovaj slučaj ne treba predstavljati kao konačno utvrđenu odgovornost.

Prijetnje Bojanu Ivoševiću

Opštinski sud u Splitu je 2020. godine izdao kazneni nalog kojim je Kerum nepravosnažno osuđen na uslovnu kaznu od šest mjeseci zatvora, s rokom provjere od dvije godine, zbog prijetnje tadašnjem aktivisti, a kasnije zamjeniku gradonačelnika Splita Bojanu Ivoševiću.

Kerum je uložio prigovor, zbog čega je kazneni nalog stavljen van snage i predmet je trebalo da bude razmatran u redovnom sudskom postupku. U dostupnim javnim izvorima nije pouzdano potvrđen konačni ishod tog postupka.

Kazna Hrvatskoj građanskoj stranci

U julu 2026. godine Hrvatska građanska stranka nepravosnažno je kažnjena sa 9.000 evra zbog kršenja pravila o finansiranju izborne kampanje.

Sud je utvrdio da stranka u zakonskom roku nije vratila više od 23.000 kuna donacija koje su uplaćene nakon isteka dozvoljenog perioda za finansiranje kampanje za vanredne lokalne izbore 2022. godine. Važno je naglasiti da je u tom predmetu kažnjena stranka kao pravno lice, a ne Kerum lično.

Navodi o bespravnoj gradnji

Tokom 2026. objavljeni su i novi medijski navodi o objektima povezanim s Kerumom na području Rogoznice, uključujući restoran i kapelu. Novinarska istraživanja dovodila su u pitanje zakonitost gradnje i dokumentaciju korišćenu u postupcima ozakonjenja.

Građevinska inspekcija je još 2019. utvrdila da je jedan objekat porodične kompanije izgrađen bez dozvole i izvan građevinske zone te je naložila njegovo uklanjanje. Međutim, medijski navodi o falsifikovanju dokumentacije nisu isto što i pravosnažna sudska presuda i tako ih treba i formulisati.

Željko Kerum tako ostaje jedna od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih ličnosti novije splitske politike — preduzetnik koji je od male prodavnice izgradio veliki trgovački sistem, osvojio vlast u drugom najvećem hrvatskom gradu, a zatim se suočio sa stečajevima, finansijskim sporovima, prekršajnim presudama i brojnim javnim kontroverzama.