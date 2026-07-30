Sjednica Vlade Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 10.00 časova, 21. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Sjednica će se održati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Vlade Republike Srpske održane 23. jula 2026. godine

2. Razmatranje Informacije o izrađenom Idejno arhitektonsko - građevinskom projektu „Modernizacija JZU bolnice „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novih objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme“, sa Prijedlogom zaključka

3. Razmatranje Informacije o usaglašavanju pozicija Budžeta Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja u 2026. godini, sa Prijedlogom zaključka.

4. Razmatranje Informacije o presudi Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 11 0 U 034 642 26 Uvp 2 od 4.6.2026. godine, sa Prijedlogom rješenja

5. Razmatranje: 1) Informacije o produženju roka važenja Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske 2021 - 2025. godina i roka za realizaciju aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za realizaciju Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske (2021 - 2025. godina) za 2025. godinu, sa Prijedlogom zaključka 2) Prijedloga odluke o nastavku realizacije Akcionog plana Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske (2021 - 2025. godina)

6. Razmatranje Informacije o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka, sa Prijedlogom zaključka.

7. Razmatranje Informacije o sufinansiranju aktivnosti organizacije tradicionalne manifestacije „61. Kočićev zbor“, sa Prijedlogom zaključka

8. Razmatranje Informacije o zahtjevu Udruženja građana „Udruženje ekonomista UMEK“ , sa Prijedlogom zaključka

9. Razmatranje: 1) Informacije o učešću predstavnika Vlade Republike Srpske u izradi prijedloga Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma (2027-2032) i Akcionog plana za njeno provođenje sa Prijedlogom zaključka i 2) Prijedloga rješenja o imenovanju članova iz Republike Srpske u Radnu grupu za izradu Prijedloga strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma 2027-2032 i Akcionog plana za njeno provođenje

10. Razmatranje Informacije o povećanju osnovnog kapitala u privrednom društvu d.o.o. "Andrićgrad" Višegrad, sa Prijedlogom zaključka

11. Razmatranje Akcionog plana (2026 - 2027. godina) sprovođenja Omladinske politike Republike Srpske od 2023. do 2027. godine, sa Prijedlogom zaključka

12. Razmatranje Akcionog plana sprovođenja Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2025 - 2031. godine) za period od 2026. do 2028. godine, sa Prijedlogom odluke

13. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Republici Srpskoj u 2025. godini, sa Prijedlogom zaključka

14. Razmatranje Prijedloga odluke o prihvatanju grant sredstva Investicionog okvira za Zapadni Balkan kao pomoć finansiranju Projekta Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj

15. Razmatranje Prijedloga odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju i korišćenje vjetroelektrane „Tolanovo“, na području opštine Nevesinje

16. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za prenos prava svojine na nepokretnosti u svojini i u posjedu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na Republiku Srpsku ukupne površine 2893 m²

17. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog vodnog dobra na području Grada Banja Luka na nepokretnosti površine 60 m²

18. Razmatranje Prijedloga odluke o prihvatanju prenosa prava svojine na nepokretnostima u svojini privrednog društva „Ribnjak Janj“ d.o.o. Banja Luka na području opštine Šipovo ukupne površine 5702 m², u svojinu Republike Srpske

19. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opštoj upotrebi na nepokretnostima željezničke infrastrukture na području Grada Bijeljina ukupne površine 560 m²

20. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opštoj upotrebi na nepokretnostima označenim kao nekategorisani put na području opštine Lopare ukupne površine 405 m²

21. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opštoj upotrebi na nepokretnosti na području opštine Kotor Varoš površine 97 m²

22. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za cijepanje dijela parcela u svojini Republike Srpske na području opštine Bileća, u obuhvatu KO Miruše i KO Bileća po zahtjevu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika pravobranioca Trebinje

23. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji motornih vozila trajno oduzetih u sudskom postupku

24. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 200.000,00 KM AD „Grad“ Bijeljina na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za unapređenje eksperimentalno-edukativnog centara u poljoprivredi

25. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite za period 1.1 - 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 407.500,00 KM

26. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 1.1 - 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM

27. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 1.1 - 31.8.2026. godine, u ukupnom iznosu od 427.082,00 KM

28. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu unutrašnjih poslova za period 1.1. - 30.9.2026. godine za kapitalna ulaganja u iznosu od 3.000.000,00 KM

29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu unutrašnjih poslova za period 1.1. - 30.9.2026. godine za kapitalna ulaganja u iznosu od 42.887.613,41 KM

30. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Republičkoj upravi civilne zaštite za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 3.936.600,00 KM

31. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2026/27. godini na javnim visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 28/26)

32. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o načinu finansiranja Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2026. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 85/25)

33. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava

34. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke broj 04/1-012-2-2950/21 od 7.10.2021. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/21)

35. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti, u svrhu izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu M1-115 (stara oznaka M19), dionica Vlasenica - Han Pijesak 1 - prevoj Han Pogled

36. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti, u svrhu izgradnje mosta broj 350 i dijela saobraćajnice preko rijeke Drinjače na magistralnom putu drugog reda M II - 506 (stara oznaka M-19.2) na dionici granica RS/FBiH (Luke) - Tišća, ST 2+ 741,00 km, na području opštine Vlasenica

37. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje auto puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji, RUGIPP, PJ Bijeljina broj 21.12/473-104/26

38. Razmatranje Prijedloga rješenja koji se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda, postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na podrupju opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica - Han Pijesak dozvoljava stupanje u posjed nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Vlasenica (rješenja br. 21.16/473-167/25; 21.16/473-104/25; 21.16/473-142/25; 21.16/473-118/25; 21.16/473-135/25; 21.16/473-42/25; 21.16/473-81/25)

39. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog preporuke za glasanje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavniku Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka za 33. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Lutrija“ Republike Srpske a.d. Banja Luka

40. Razmatranje Prijedloga rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za praćenje stanja i reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/25)

41. Razmatranje Prijedloga mišljenja o podnesenoj Inicijativi, broj: U-76/26 za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 14. stav 6. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08, 52/14 i 90/23)

42. Razmatranje Prijedloga mišljenja o podnesenoj Inicijativu, broj: U-80/26 za pokretanje postupka za ocjenjivanje člana 15. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/11)

43. Razmatranje Prijedloga mišljenja o prijedlogu za davanje Autentičnog tumačenja člana 59. stav 1. tačka 12) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19, 61/21, 100/25 i 114/25)

44. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

45. KADROVSKA PITANjA

46. TEKUĆA PITANjA