Žena povrijeđena u sudaru u Kneževu, uhapšen pijani vozač

Vozač kombija B.D. iz Kneževa uhapšen je nakon što je pijan učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je lakše povrijeđena žena.

Nezgoda se dogodila juče oko 18.45 časova u mjestu Šolaji kod Kneževa kada je došlo do sudara ”folksvagen” kombija i automobila ”audi”.

”U nezgodi je učestvovao automobil ”audi” kojim je upravljala T.S. iz Kneževa i ”folskvagen” kombi za čijim volanom je bio B.D. U nezgodi je povrijeđena žena koja je bila suvozač u automobilu”, navode u PU Banjaluka.

Nakon sudara povrijeđenoj ženi je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

”Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod B.D. je utvrđeno prisustvo od 1,70 g/kg u organizmu. On je lišen slobode zbog počinjenih prekrašaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH”, navode u PU Banjaluka.