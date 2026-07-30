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Žena povrijeđena u sudaru u Kneževu, uhapšen pijani vozač

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 10:45

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Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач
Foto: ATV

Vozač kombija B.D. iz Kneževa uhapšen je nakon što je pijan učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je lakše povrijeđena žena.

Nezgoda se dogodila juče oko 18.45 časova u mjestu Šolaji kod Kneževa kada je došlo do sudara ”folksvagen” kombija i automobila ”audi”.

”U nezgodi je učestvovao automobil ”audi” kojim je upravljala T.S. iz Kneževa i ”folskvagen” kombi za čijim volanom je bio B.D. U nezgodi je povrijeđena žena koja je bila suvozač u automobilu”, navode u PU Banjaluka.

Nakon sudara povrijeđenoj ženi je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

”Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod B.D. je utvrđeno prisustvo od 1,70 g/kg u organizmu. On je lišen slobode zbog počinjenih prekrašaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH”, navode u PU Banjaluka.

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pijani vozač

hapšenje

PU Banjaluka

Kneževo

alkotest

Saobraćajna nezgoda

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