Pokreće se pravni postupak protiv Telegrama zbog navodnog proterorističkog materijala

Australijski regulator interneta saopštio je da je pokrenuo pravni postupak protiv platforme za razmjenu poruka Telegram zbog navodnih propusta u rešavanju proterorističkih objava.

Kancelarija komesara za e-bezbjednost saopštila je da je pokrenula postupak nakon što Telegram nije uklonio video-snimke terorističkih pogubljenja i masovnih pucnjava.

"Ovaj slučaj se odnosi na sadržaj povezan sa nekim od najozloglašenijih činova poznatog ekstremističkog nasilja u novijoj istoriji, uključujući materijal povezan sa terorističkim napadima u Krajstčerču i Bafalu", navela je komesarka za e-bezbjednost Džuli Inman Grant u saopštenju.

"Tvrdimo da je ovaj sadržaj ostao dostupan na servisu dugo nakon što je Telegram dobio obaveštenje" da ga ukloni, dodaje se.

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Nepoštovanje australijskih kodeksa i standarda moglo bi dovesti do građanskih kazni do 54,6 miliona australijskih dolara (38 miliona američkih dolara), navodi se u saopštenju.

"Odbacujemo ove navode i osporićemo ih na sudu", rekao je Rojtersu portparol Telegrama. Telegramovi antiteroristički napori su dobro dokumentovani, dodao je portparol navevši da je platforma samo ove godine blokirala hiljade ekstremističkih zajednica.

(rt balkan)