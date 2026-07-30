U prošloj godini dodijeljena državna pomoć od 276 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je godišnji izvještaj o državnoj pomoći u Republici Srpskoj za 2025. godinu, po kome ona iznosi 276 miliona KM.

Dodijeljenu državnu pomoć čini pomoć poljoprivredi i sektoru industrije i usluga u ukupnom iznosu od 188 miliona KM, od čega se na oblast poljoprivrede odnosi 180 miliona KM, a na sektor industrije i usluga osam miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Ovu pomoć čini i pomoć od 32 miliona KM i pomoć za usluge od opšteg ekonomskog interesa od 56 miliona KM, navodi se u saopštenju.

Dodijeljena državna pomoć za 2025. godinu veća je za 39 miliona u odnosu na 2024. godinu.

Ovo je 15. godišnji izvještaj koji je Republika Srpska sačinila u skladu sa pravilima i obrascima Evropske unije, a zasniva se na podacima dobijenim od davalaca državne pomoći, saopšteno je nakon sjednice Vlade Srpske.