Imate neku od ovih aplikacija? Stručnjaci kažu da bi trebalo odmah da ih obrišete

Neke aplikacije koje korisnici svakodnevno instaliraju mogu da prikupljaju više informacija nego što je potrebno za njihov rad. Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju posebno na aplikacije za lampu, vremensku prognozu i pojedine mobilne igre.

Problem nije u samoj funkciji aplikacije, već u dozvolama koje traži. Aplikacija za svetiljku, na primjer, nema očigledan razlog da pristupa kontaktima ili lokaciji, ali pojedini takvi programi su upravo to zahtjevali od korisnika.

Aplikacije koje traže nepotrebne dozvole

Aplikacije za lampu često se predstavljaju kao jednostavni alati, ali stručnjaci upozoravaju da neke od njih mogu da prikupljaju podatke koji nisu povezani sa njihovom osnovnom funkcijom.

Pošto većina modernih telefona već ima ugrađenu svjetiljku, dodatne aplikacije ovog tipa uglavnom nisu neophodne. Posebnu pažnju treba obratiti ako traže pristup kontaktima, lokaciji ili drugim dijelovima telefona.

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Sličan problem postoji i kod pojedinih aplikacija za vremensku prognozu. Njima je lokacija potrebna kako bi prikazale preciznu prognozu, ali neke aplikacije traže i dodatne podatke, poput imena ili adrese elektronske pošte.

Stručnjaci savjetuju da korisnici prije instalacije provjere koje dozvole aplikacija zahtijeva i da razmisle da li su one zaista potrebne za njen rad.

Igre nisu uvijek bez rizika

Ni mobilne igre nisu izuzetak. Pojedine popularne igre u prošlosti su bile predmet rasprava zbog količine podataka koje prikupljaju i načina na koji se ti podaci dijele sa trećim stranama.

Kao primjer se često navodi Angry Birds, igra koja je prema ranijim izvještajima bila povezana sa velikom količinom podataka dostupnih oglašivačima i drugim kompanijama.

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U tim izvještajima pominjale su se i obavještajne agencije koje su pokušavale da pristupe bazama podataka mobilnih aplikacija zbog količine informacija koje sadrže.

Korisnici mogu da smanje rizik tako što će instalirati aplikacije samo iz pouzdanih izvora, redovno ažurirati telefon i ukloniti programe koje više ne koriste.

Najjednostavniji korak je provjera dozvola u podešavanjima telefona. Ako aplikacija za jednostavnu funkciju traži pristup informacijama koje joj nisu potrebne, to može biti znak da je vrijeme da je obrišete.

(telegraf)