Euforija i Kastel su spremni za najveći festival ovog ljeta

Tvrđava Kastel je spremna za najveći festivalski spektakl ovog ljeta! Euforija Marketing objavila je video posljednjih priprema koji pokazuje kako izgleda kada je sve spremno za tri noći nezaboravne zabave u srcu Banjaluke.

Impresivna bina, vrhunska produkcija, moćna scenografija i atmosfera koja najavljuje spektakl kakav publika u Banjaluci dugo nije imala priliku da vidi, sve je spremno za festival koji će od 30. jula do 1. avgusta pretvoriti tvrđavu Kastel u centar najbolje zabave u regionu.

Hiljade posjetilaca očekuju tri večeri vrhunske muzike, energije i emocija, uz produkciju na najvišem nivou i festivalsku atmosferu koja će obilježiti ovo ljeto.

Festival počinje u četvrtak, 30. jula kada na Kastel stiže jedan od najomiljenijih izvođača u regionu, Željko Samardžić, koji će otvoriti festival u večeri punoj najvećih hitova i emocija.

Petak, 31. jul rezervisan je za najveću regionalnu Negujmo žurku, spektakl koji okuplja hiljade fanova i donosi noć za pamćenje.

Veliko finale festivala očekuje nas u subotu, 1. avgusta uz najveći koncert Tanje Savić u Banjaluci. Publiku očekuje pravi muzički spektakl, vrhunska produkcija i energija koja će se dugo prepričavati.

Iz Euforije marketing agencije poručuju da je sve spremno za festival koji će pomjeriti granice i donijeti jedno od najvećih zabavnih dešavanja ovog ljeta.

Posljednje ulaznice dostupne su putem sistema Gigstix, u Poštama Srpske i na prodajnom mjestu na Trgu Krajine. Preostale ulaznice za sve tri festivalske večeri biće moguće kupiti i na samom ulazu u tvrđavu Kastel.

Kastel je spreman. Produkcija je spremna. Euforija počinje. Tri noći vrhunske zabave koje će Banjaluka dugo pamtiti.