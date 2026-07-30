Logo

Euforija i Kastel su spremni za najveći festival ovog ljeta

30.07.2026 14:21

Komentari:

0
Еуфорија и Кастел су спремни за највећи фестивал овог љета

Tvrđava Kastel je spremna za najveći festivalski spektakl ovog ljeta! Euforija Marketing objavila je video posljednjih priprema koji pokazuje kako izgleda kada je sve spremno za tri noći nezaboravne zabave u srcu Banjaluke.

Impresivna bina, vrhunska produkcija, moćna scenografija i atmosfera koja najavljuje spektakl kakav publika u Banjaluci dugo nije imala priliku da vidi, sve je spremno za festival koji će od 30. jula do 1. avgusta pretvoriti tvrđavu Kastel u centar najbolje zabave u regionu.

Hiljade posjetilaca očekuju tri večeri vrhunske muzike, energije i emocija, uz produkciju na najvišem nivou i festivalsku atmosferu koja će obilježiti ovo ljeto.

Festival počinje u četvrtak, 30. jula kada na Kastel stiže jedan od najomiljenijih izvođača u regionu, Željko Samardžić, koji će otvoriti festival u večeri punoj najvećih hitova i emocija.

Petak, 31. jul rezervisan je za najveću regionalnu Negujmo žurku, spektakl koji okuplja hiljade fanova i donosi noć za pamćenje.

Veliko finale festivala očekuje nas u subotu, 1. avgusta uz najveći koncert Tanje Savić u Banjaluci. Publiku očekuje pravi muzički spektakl, vrhunska produkcija i energija koja će se dugo prepričavati.

Iz Euforije marketing agencije poručuju da je sve spremno za festival koji će pomjeriti granice i donijeti jedno od najvećih zabavnih dešavanja ovog ljeta.

Posljednje ulaznice dostupne su putem sistema Gigstix, u Poštama Srpske i na prodajnom mjestu na Trgu Krajine. Preostale ulaznice za sve tri festivalske večeri biće moguće kupiti i na samom ulazu u tvrđavu Kastel.

Kastel je spreman. Produkcija je spremna. Euforija počinje. Tri noći vrhunske zabave koje će Banjaluka dugo pamtiti.

Podijeli:

Tagovi :

Euforija

Željko Samardžić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Требиње Златни платан награда додјела

Kultura

Nagrada "Zlatni platan" glumcima Radivoju Bukviću i Zlatanu Vidoviću

3 d

0
Преминуо Чак Расел

Kultura

Preminuo Čak Rasel

4 d

0
Умро Миланко Боровчанин Ромсок

Kultura

Umro Milanko Borovčanin Romsok

5 d

0
Водоторaњ студија „Парамаунт пикчерс“ види се у Лос Анђелесу 18. децембра 2025. године, док се у даљини налази натпис „Холивуд“.

Kultura

Blokirano jedno od najvećih medijskih spajanja Varner Brosa i Paramaunta

1 sedm

0

  • Najnovije

15

24

Jedna osoba stradala u požaru kuće u Banjaluci

15

19

Medvedev: Moramo razmišljati o budućnosti, SVO će se završiti našom pobjedom

15

13

Poljaku predložen pritvor: Osumnjičen za vandalizam u Međugorju

15

12

Tragičan sudar tri vozila u BiH: Jedno preminulo, ima povrijeđenih

15

05

Muškarac (29) preminuo tri dana nakon što je prestao da puši

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima