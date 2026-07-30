Euforija i Kastel su spremni za najveći festival ovog ljeta

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Tvrđava Kastel je spremna za najveći festivalski spektakl ovog ljeta! Euforija Marketing objavila je video posljednjih priprema koji pokazuje kako izgleda kada je sve spremno za tri noći nezaboravne zabave u srcu Banjaluke.
Impresivna bina, vrhunska produkcija, moćna scenografija i atmosfera koja najavljuje spektakl kakav publika u Banjaluci dugo nije imala priliku da vidi, sve je spremno za festival koji će od 30. jula do 1. avgusta pretvoriti tvrđavu Kastel u centar najbolje zabave u regionu.
Hiljade posjetilaca očekuju tri večeri vrhunske muzike, energije i emocija, uz produkciju na najvišem nivou i festivalsku atmosferu koja će obilježiti ovo ljeto.
Festival počinje u četvrtak, 30. jula kada na Kastel stiže jedan od najomiljenijih izvođača u regionu, Željko Samardžić, koji će otvoriti festival u večeri punoj najvećih hitova i emocija.
Petak, 31. jul rezervisan je za najveću regionalnu Negujmo žurku, spektakl koji okuplja hiljade fanova i donosi noć za pamćenje.
Veliko finale festivala očekuje nas u subotu, 1. avgusta uz najveći koncert Tanje Savić u Banjaluci. Publiku očekuje pravi muzički spektakl, vrhunska produkcija i energija koja će se dugo prepričavati.
Iz Euforije marketing agencije poručuju da je sve spremno za festival koji će pomjeriti granice i donijeti jedno od najvećih zabavnih dešavanja ovog ljeta.
Posljednje ulaznice dostupne su putem sistema Gigstix, u Poštama Srpske i na prodajnom mjestu na Trgu Krajine. Preostale ulaznice za sve tri festivalske večeri biće moguće kupiti i na samom ulazu u tvrđavu Kastel.
Kastel je spreman. Produkcija je spremna. Euforija počinje. Tri noći vrhunske zabave koje će Banjaluka dugo pamtiti.
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