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Muškarac (29) preminuo tri dana nakon što je prestao da puši

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 15:05

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цигарета
Foto: pexels/Basil MK

Dvadesetdevetogodišnji Britanac iz Vorčestera preminuo je nakon što je prestanak pušenja doveo do toksičnog nivoa lijeka koji je uzimao za liječenje šizofrenije, pokazala je istraga sudske medicine.

Džek Barton, koji je bolovao od paranoidne šizofrenije i bio dugogodišnji pušač, preminuo je od trovanja klozapinom, antipsihotikom koji je uzimao pod nadzorom svog psihijatra, prenosi GB Njuz.

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Barton je tokom odmora u Sjevernom Jorkširu prestao da puši, a preminuo je oko tri dana nakon posljednje cigarete. Istražni postupak je pokazao da je doza lijeka koju je uzimao, a koja je bila prilagođena njegovim navikama intenzivnog pušenja, nakon prestanka pušenja postala previsoka.

Kako se navodi, cigarete mogu da utiču na razgradnju klozapina u organizmu i smanjuju njegovu koncentraciju u krvi, a nakon prestanka pušenja nivo lijeka može naglo da poraste, što u pojedinim slučajevima može da dovede do ozbiljnih neželjenih efekata, uključujući trovanje.

Pomoćni patolog za Vorčester, Debora Lakin, ocijenila je da je Barton trebalo da obavijesti svog psihijatra prije nego što je prestao da puši, kako bi doza lijeka bila smanjena.

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Ona je izdala izvještaj o sprečavanju budućih smrtnih slučajeva, upozoravajući da ne postoje dovoljno jasne smjernice za ljekare o prilagođavanju terapije klozapinom kod pacijenata koji prestaju da puše.

Tokom istrage ukazano je i na neujednačene procjene ljekara o tome kako treba postupati u slučaju smanjenja ili potpunog prekida pušenja kod osoba koje uzimaju ovaj lijek.

Lakin je navela da bi bez jasnijih protokola mogli da se pojave novi slični slučajevi i pozvala na uvođenje standardizovanih procedura za praćenje pacijenata koji koriste klozapin i mijenjaju svoje pušačke navike.

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Klozapin je antipsihotik koji se prvenstveno koristi za liječenje teških mentalnih stanja, uključujući šizofreniju otpornu na terapiju, psihoze kod Parkinsonove bolesti i smanjenje rizika od samoubistva.

(Tanjug)

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pušenje

preminuo muškarac

Velika Britanija

lijekovi

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