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Minić: Srpska ima mogućnosti da prati svjetske trendove

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:01

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Саво Минић на промоцији прве снајперске пушке произведене у Републици Српској
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da prototip snajperske puške, koju su zajednički razvili banjalučko preduzeće "Kosmos" i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, dokaz da je Srpska u mogućnosti da prati svjetske trendove u namjenskoj industriji.

Minić je nakon predstavljanja ove puške na strelištu Centra za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima rekao da je uvjeren da će puška imati imati široku upotrebu, što je za svaku pohvalu, jer je domaći proizvod.

"Kalibar puške je opšteprihvaćen i koriste je sve vojske svijeta, ali i lovci", rekao je Minić novinarima, prenosi "Srna".

Промовисана прва снајперска пушка у Српској

Republika Srpska

Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj

Nakon testiranja, Minić je ocijenio da je riječ o veoma preciznom, sigurnom i kompaktnom oružju koje daje odlične rezultate.

On je izrazio nadu da će nakon završetka ove serije puške koju će koristi MUP, preduzeće "Kosmos" naći još modaliteta i prilagođavati ovo oružje modernom tržištu.

Predstavljanju puške prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević i direktor "Kosmosa" Dušan Vještica.

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Tagovi :

Savo Minić

Puška

Snajperska puška

Komentari (2)

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