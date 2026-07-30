Minić: Srpska ima mogućnosti da prati svjetske trendove

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da prototip snajperske puške, koju su zajednički razvili banjalučko preduzeće "Kosmos" i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, dokaz da je Srpska u mogućnosti da prati svjetske trendove u namjenskoj industriji.
Minić je nakon predstavljanja ove puške na strelištu Centra za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima rekao da je uvjeren da će puška imati imati široku upotrebu, što je za svaku pohvalu, jer je domaći proizvod.
"Kalibar puške je opšteprihvaćen i koriste je sve vojske svijeta, ali i lovci", rekao je Minić novinarima, prenosi "Srna".
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Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj
Nakon testiranja, Minić je ocijenio da je riječ o veoma preciznom, sigurnom i kompaktnom oružju koje daje odlične rezultate.
On je izrazio nadu da će nakon završetka ove serije puške koju će koristi MUP, preduzeće "Kosmos" naći još modaliteta i prilagođavati ovo oružje modernom tržištu.
Predstavljanju puške prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević i direktor "Kosmosa" Dušan Vještica.
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