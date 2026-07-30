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Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 14:50

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На стрелишту Центра за обуку у Залужанима данас је представљен прототип снајперске пушке коју је развило привредно друштво "Космос" Бањалука у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.
Foto: ATV

Na strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas je predstavljen prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo "Kosmos" Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Promociji su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budmir.

Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj

"Ohrabruje činjenica da Republika Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije", rekao je Minić.

Današnja prezentacija prototipa snajperske puške, koju su zajednički razvili banjalučki "Kosmos" i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, pokazala je da imamo potencijal da razvijamo vlastita rješenja i pratimo savremene tehnološke trendove, naveo je Minić na Iksu.

Naveo je da će Vlada Republike Srpske nastaviti da podržava razvoj domaće industrije, jer su znanje, inovacije i ulaganje u domaće kapacitete najbolja osnova za dalji napredak Srpske.

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Tagovi :

Snajperska puška

Republika Srpska

MUP Republike Srpske

Željko Budimir

Savo Minić

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