Na strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas je predstavljen prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo "Kosmos" Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Promociji su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budmir.

Promovisana prva snajperska puška razvijena u Srpskoj

"Ohrabruje činjenica da Republika Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije", rekao je Minić.

Ohrabruje činjenica da Republika Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije. Današnja prezentacija prototipa snajperske puške, koju su zajednički razvili banjalučki „Kosmos“ i Ministarstvo… pic.twitter.com/bGSFvkmxr4 — Savo Minić (@minic_savo) July 30, 2026

Današnja prezentacija prototipa snajperske puške, koju su zajednički razvili banjalučki "Kosmos" i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, pokazala je da imamo potencijal da razvijamo vlastita rješenja i pratimo savremene tehnološke trendove, naveo je Minić na Iksu.

Naveo je da će Vlada Republike Srpske nastaviti da podržava razvoj domaće industrije, jer su znanje, inovacije i ulaganje u domaće kapacitete najbolja osnova za dalji napredak Srpske.