Zbog ekstremnih temperatura proglašen crveni nivo uzbune u 19 gradova

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Zbog ekstremne vrućine Ministarstvo zdravlja je u 19 italijanskih gradova proglasilo crveni nivo uzbune, uključujući i Rim.

Najviši nivo uzbune je na snazi u Bolonji, Bolcanu, Breši, Kaljariju, Kampobasu, Čivitavekiji, Firenci, Frozinoneu, Latini, Milanu, Napulju, Peruđi, Peskari, Rietiju, Torinu, Veneciji, Veroni i Viterbu. Crveni nivo uzbune znači da ekstremna vrućina predstavlja prijetnju i za ranjive grupe i za zdrave pojedince. Region Nevjerovatna zapljena u Hrvatskoj: Pokušao da prošvercuje tonu morskih ježeva Vlasti preporučuju izbjegavanje izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana, ograničavanje fizičke aktivnosti i povećanje unosa tečnosti. Početkom jula, list "Mesađero" je objavio da je najmanje sedam ljudi umrlo tokom četiri dana na plažama i u odmaralištima u Italiji od posljedica vrućine. (Srna)

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