Zbog ekstremnih temperatura proglašen crveni nivo uzbune u 19 gradova

Autor:ATV redakcija
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Zbog ekstremne vrućine Ministarstvo zdravlja je u 19 italijanskih gradova proglasilo crveni nivo uzbune, uključujući i Rim.
Najviši nivo uzbune je na snazi u Bolonji, Bolcanu, Breši, Kaljariju, Kampobasu, Čivitavekiji, Firenci, Frozinoneu, Latini, Milanu, Napulju, Peruđi, Peskari, Rietiju, Torinu, Veneciji, Veroni i Viterbu.
Crveni nivo uzbune znači da ekstremna vrućina predstavlja prijetnju i za ranjive grupe i za zdrave pojedince.
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Vlasti preporučuju izbjegavanje izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana, ograničavanje fizičke aktivnosti i povećanje unosa tečnosti.
Početkom jula, list "Mesađero" je objavio da je najmanje sedam ljudi umrlo tokom četiri dana na plažama i u odmaralištima u Italiji od posljedica vrućine.
(Srna)
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