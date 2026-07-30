Logo

Zbog ekstremnih temperatura proglašen crveni nivo uzbune u 19 gradova

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 15:35

Komentari:

0
Због екстремних температура проглашен црвени ниво узбуне у 19 градова
Foto: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Zbog ekstremne vrućine Ministarstvo zdravlja je u 19 italijanskih gradova proglasilo crveni nivo uzbune, uključujući i Rim.

Najviši nivo uzbune je na snazi u Bolonji, Bolcanu, Breši, Kaljariju, Kampobasu, Čivitavekiji, Firenci, Frozinoneu, Latini, Milanu, Napulju, Peruđi, Peskari, Rietiju, Torinu, Veneciji, Veroni i Viterbu.

Crveni nivo uzbune znači da ekstremna vrućina predstavlja prijetnju i za ranjive grupe i za zdrave pojedince.

Јежеви.webp

Region

Nevjerovatna zapljena u Hrvatskoj: Pokušao da prošvercuje tonu morskih ježeva

Vlasti preporučuju izbjegavanje izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana, ograničavanje fizičke aktivnosti i povećanje unosa tečnosti.

Početkom jula, list "Mesađero" je objavio da je najmanje sedam ljudi umrlo tokom četiri dana na plažama i u odmaralištima u Italiji od posljedica vrućine.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

vrućina

Rekordni toplotni talas

Komentari (0)

Pročitajte više

Новац еври

Hronika

Dobili mejl i uplatili 780.000 evra: Bh. firma nasjela na prevaru

2 h

0
Тетовирање тетоважа тату мајстор

Hronika

Došao na tetoviranje pa ubio čovjeka: Novi detalji brutalnog ubistva

2 h

0
Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци

Hronika

Jedna osoba stradala u požaru kuće u Banjaluci

2 h

0
Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју

Hronika

Poljaku predložen pritvor: Osumnjičen za vandalizam u Međugorju

3 h

0

Više iz rubrike

Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Moramo razmišljati o budućnosti, SVO će se završiti našom pobjedom

2 h

0
Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи

Svijet

Mediteran u problemu, Jadran nije izuzetak: More se dramatično mijenja

3 h

0
Ватрогасац ствара контролисано паљење како би обуздао подручје пожара у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026. године.

Svijet

Tragedija u Grčkoj: Posljednji trenuci poginulih vatrogasaca: Kolege bile na 20 metara, ali ih nisu vidjeli

4 h

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Svijet

Broj preminulih od ebole premašio 1.500!

4 h

0

  • Najnovije

18

10

Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

18

05

Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

18

04

Sprovedeni u OJT Banjaluka: Ovo su osumnjičeni za držanje žene i djeteta zatočenim u stanu

17

51

Zaharova: Napad Kijeva je terorističke prirode

17

47

Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima