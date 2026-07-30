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Tragedija u Grčkoj: Posljednji trenuci poginulih vatrogasaca: Kolege bile na 20 metara, ali ih nisu vidjeli

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ATV redakcija
30.07.2026 13:58

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Ватрогасац ствара контролисано паљење како би обуздао подручје пожара у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Prve procjene ukazuju da su vatrogasci 25-godišnji Pantelis Dijamantakis i 58-godišnji Manolis Stratidakis koji su poginuli u akciji gašenja požara u Retimnu napustili svoje vozilo pokušavajući da se spasu, ali se požar razbuktao za svega nekoliko sekundi, dok im gusta dimna zavesa i gotovo nikakva vidljivost nisu ostavili nikakvu šansu za spas, piše portal Prototema.gr.

Prema informacijama iz nadležnih izvora, grupa vatrogasaca nalazila se na svega 20 do 30 metara od mjesta tragedije. Upravo su oni prvi pronašli tela dvojice svojih kolega izvan njihovog vozila u Retimnu. Njih dvojica su bili upućeni na teren kako bi ugasili požar koji je zahvatio nisko rastinje.

Međutim, prema svjedočenjima njihovih kolega, vatra se zbog snažnog vjetra razbuktala gotovo istog trenutka, dok ih je gust dim potpuno dezorijentisao.

Dvojica vatrogasaca pokušala su da se povuku. Napustili su vozilo u pokušaju da pronađu put za bjekstvo. Takvu procjenu iznose pripadnici Vatrogasne službe, na osnovu dosad prikupljenih podataka.

Razdaljina između njih i ostalih kolega nije bila velika. Ipak, vatrogasci koji su se nalazili na tom mjestu nisu mogli da vide ni na dva metra udaljenosti. Kako ističu, bilo je nemoguće primjetiti da se svega nekoliko koraka dalje dvojica njihovih kolega očajnički bore za život.

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"Dim je bio toliko gust kao da im je zatvorio oči. Našli su se na mestu sa izuzetno visokom temperaturom i gustom dimnom zavjesom. Upravljanje ovakvom krizom u takvim uslovima predstavlja najveći mogući faktor rizika", rekao je jedan zvaničnik Vatrogasne službe.

Dosadašnji podaci ukazuju da su oba vatrogasca pokušala da se udalje sa mjesta požara.

"Ali nisu ništa vidjeli. Dim im je potpuno zaklanjao vid i nisu mogli da se kreću u bilo kom pravcu", rekao je jedan od vatrogasaca.

Upravo zbog toga, prema iskazima njihovih kolega, pronađeni su svega nekoliko metara od svog vozila.

Isti izvori navode da je Pantelis Dijamantakis na posao došao neposredno pre tragedije, u okviru svoje redovne smjene. Tokom jutarnje smjene, od 7 do 14 časova, na tom mjestu nalazio se drugi sezonski vatrogasac, kojeg je potom zamijenio nesrećni Pantelis.

Ovo mu je bila druga godina rada kao sezonskom vatrogascu, dok je Manolis Stratidakis bio dugogodišnji pripadnik Vatrogasne službe.

(telegraf)

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Grčka

tragedija

požar

Vatrogasci

vatra

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