Rumunija gasi obje nuklearne elektrane zbog Dunava

Rumunija će u četvrtak privremeno isključiti i drugi nuklearni reaktor u elektrani Černavoda na Dunavu, samo tri dana nakon što je zbog rekordno niskog vodostaja rijeke ugašen prvi reaktor. To će biti prvi put da su oba reaktora istovremeno van mreže zbog nedostatka vode, saopštilo je rumunsko Ministarstvo energetike.

Državna kompanija Nuklearelektrika (Nuclearelectrica) upravlja sa dva reaktora snage po 706 megavata u nuklearnoj elektrani Černavoda, koja proizvodi oko petine ukupne električne energije u Rumuniji.

Isključenje oba reaktora dodatno će povećati zavisnost zemlje od uvoza električne energije i izvršiti pritisak na cijene struje, koje su već porasle zbog velikih vrućina širom Evrope i povećane potrošnje za klimatizaciju, prenosi Rojters.

Rumunske vlasti su početkom sedmice saopštile da se maksimalna potrošnja električne energije procjenjuje na oko 7,3 gigavata, dok je domaća proizvodnja, prije gašenja drugog reaktora, iznosila oko 4,3 gigavata. Uobičajena proizvodnja u zemlji kreće se oko sedam gigavata.

Problemi izazvani niskim vodostajem nisu pogodili samo Rumuniju. I mađarska nuklearna elektrana Pakš bila je primorana da iz istog razloga isključi jedan od svoja četiri reaktora.

Prema podacima rumunske Agencije za upravljanje vodama, protok Dunava na ulazu u Rumuniju u utorak je pao na svega 1.650 kubnih metara u sekundi, dok uobičajeni julski prosjek iznosi oko 4.750 kubnih metara u sekundi.

Prognoze pokazuju da bi protok do 4. avgusta mogao dodatno da opadne na 1.500 kubnih metara u sekundi, što je blizu istorijskog minimuma od 1.400 kubnih metara u sekundi, zabilježenog 1985. godine.

Ekstremne vrućine dodatno pogoršavaju situaciju. Prema podacima Rojtersovog klimatskog monitora (Reuters Climate Monitor), prosječna maksimalna temperatura u zapadnoj Evropi u srijedu je iznosila 31 stepen Celzijusa, što je 7,4 stepena iznad prosjeka za kraj jula.

Takvi vremenski uslovi povećavaju potrošnju električne energije i istovremeno otežavaju rad energetskih postrojenja koja zavise od vode za hlađenje.