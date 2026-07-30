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Požar se širi i u Britaniji: Proglašena vanredna situacija

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ATV redakcija
30.07.2026 12:00

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Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Na obali engleske grofovije Safok proglašena je vanredna situacija nakon izbijanja šumskog požara u oblasti Danvič Hit, u blizini grada Lejston, a gotovo polovina Engleske se suočava sa sušom, saopštili su danas zvaničnici.

Požar je izbio u srijedu oko 17.30 časova, a na njegovom gašenju angažovano je oko 90 vatrogasaca, prenio je Skaj njuz.

Vatrogasno-spasilačka služba Safoka saopštila je da je vanredna situacija proglašena zbog obima i složenosti požara, koji se, nošen vetrom, širi ka jugozapadu u pravcu crkve Svetog Jakova.

Stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju to područje i drže prozore i vrata zatvorenim zbog gustog dima.

Upravnik vatrogasne stanice Den Dejvis opisao je požar kao veliki šumski požar izazvan vjetrom.

Požar je izbio svega nekoliko sati nakon što je Safok uvršten među oblasti u kojima je proglašena suša.

Pored Safoka, suša je proglašena i u Istočnoj Angliji, Hertfordširu, Londonu, dolini Temze, Hempširu, na Ostrvu Vajt, u Devonu, Kornvolu, Zapadnom Midlendsu i Veseksu.

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Agencija za životnu sredinu navela je da su dugotrajne visoke temperature i rekordno mala količina padavina glavni uzroci suše.

Očekuje se da neće pasti dovoljno kiše da se njene posledice ublaže prije jeseni, najverovatnije do oktobra, dok su zabrane korišćenja crijeva za zalivanje već uvedene za oko 23 miliona korisnika.

Temperatura je u srijedu ponovo dostigla više od trideset stepeni Celzijusa, a meteorolozi očekuju da će jul biti jedan od najsušnijih mjeseci u istoriji mjerenja.

Agencija za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva izdala je žuto upozorenje na visoku temperaturu za Istočni Midlends, istočnu Englesku, London i jugoistok zemlje, koje ostaje na snazi do četvrtka ujutru.

U mjestu Lingvud u Norfolku zabilježen je najtopliji junski dan u istoriji Velike Britanije, sa temperaturom od 38 stepeni Celzijusa.

Britanska ministarka za vodoprivredu Ema Hardi upozorila je da zemlja mora da se pripremi za "novu normalnost", ocjenivši da klimatske promene dovode do sve češćih suša.

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Ovo je treća suša u Velikoj Britaniji u posljednjih pet godina, nakon 2022. i 2025. godine.

Vatrogasci su se u srijedu borili i sa drugim požarima širom zemlje.

U Škotskoj je ostvaren značajan napredak u gašenju požara u nacionalnom parku Kerngorms, koji traje već dvije nedjelje, dok je u Romfordu izbio veliki požar na travnatoj površini.

Zamjenik pomoćnika načelnika Škotske vatrogasno-spasilačke službe Majkl Hamfris rekao je da je požar u Kerngormsu imao razorne posljedice po lokalni životinjski svet i upozorio da opasnost od novih požara ostaje velika.

(b92)

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Tagovi :

Velika Britanija

požar

vrućine

gašenje požara

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