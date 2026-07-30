"Elektroprivreda najpovoljniji snabdjevač električnom energijom"

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da je ovo preduzeće i dalje najpovoljniji snabd‌jevač električnom energijom u regionu, ističući da su cijene za privredu i građane Republike Srpske znatno niže u odnosu na zemlje okruženja.

Petrović je naveo da cijena električne energije za privredu u Republici Srpskoj iznosi 75 evra po megavat-času, dok je u Federaciji BiH 96 evra, u Srbiji od 110 do 136 evra, a u Hrvatskoj i Sloveniji oko 130 i 150 evra po megavat-času.

Prema njegovim riječima, električna energija za domaćinstva se prosječno prodaje po cijeni od 39,64 evra po megavat-času, što znači da se 1.000 kilovat-časova plaća oko 77,7 KM.

Petrović je istakao da cijene električne energije nisu povećavane za privredu već dvije godine, niti su u tom periodu mijenjane cijene za građane.

"Građani vrlo dobro znaju koliki su računi za električnu energiju i želim da se zahvalim građanima Republike Srpske koji racionalno troše električnu energiju", rekao je Petrović novinarima u Trebinju.

On je istakao da 84 odsto građana troši ispod 350 kilovat-sati električne energije mjesečno, te da racionalna potrošnja omogućava da "Elektroprivreda Republike Srpske" ima mogućnost da plasira svoju energiju.

Petrović je naveo da je elektroenergetski bilans usvojen u septembru 2025. godine za 2026. godinu, a poslovanja zavise od realizacije tog bilansa.

"Po našem bilansu, ako se ostvari proizvodnja u dvije termoelektrane, i ako se ostvari prosječna hidrologija u tri hidroelektrane, matično preduzeće će biti u plusu 83 miliona KM. U slučaju da se ne ostvari ta proizvodnja, mi moramo nedostajuću energiju da kupimo na spoljnom tržištu", pojasnio je Petrović.

On je objasnio da, ukoliko Termoelektrana "Ugljevik" od 12 mjeseci planira da radi 10 mjeseci, a radi pet mjeseci, u tom slučaju "Elektroprivreda" mora da pet mjeseci tu energiju nabavi na spoljnom tržištu, gdje su cijene mnogo više od cijene domaće električne energije.

"Jedino dobru cijenu možemo postići sa `Hidroelektranama na Trebišnjici` koje imaju akumulaciju i koje mogu da proizvedu električnu energiju kada je potrebna i kad su cijene velike", rekao je Petrović.

On je ukazao na to da je hidrologija loša u posljednjih mjesec dana, da je akumulacija Bilećko jezero u minusu deset metara ispod plana, ali je napomenuo da je prvi kvartal bio rekordan.

"Ostvarili smo nevjerovatan plus, bile su rekordne kiše koje su nam napunile praznu akumulaciju Bileća i omogućile da možemo da kreiramo dobre rezultate", rekao je Petrović, prenosi Srna.