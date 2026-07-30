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Srpsku za šest mjeseci posjetilo više od 245.000 turista

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 12:47

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Требиње Република Српска
Foto: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Republiku Srpsku je tokom šest mjeseci ove godine posjetilo 245.744 turista koji su ostvarili 611.951 noćenje, što je za 2,9 odsto više dolazaka i pet odsto više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine, podaci su Turističke organizacije Srpske.

Saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Sanela Šimun rekla je da su planinska mjesta zabilježila povećanje od 23 odsto, dok su banjska mjesta zabilježila povećanje od 2,9 odsto.

Šimunova je navela da su se gosti tokom šest mjeseci ove godine u prosjeku zadržavali 2,5 dana.

"Kao i prethodne godine najveću posjetu, osim domaćih turista, ostvarili su gosti iz okruženja - Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crna Gore, dok se od ostalih evropskih zemalja ističu turisti iz Turske, Austrije, Njemačke i Italije", rekla je Šimunova.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u junu ove godine u Srpskoj su zabilježena 49.944 dolaska turista, što je u odnosu na prethodni mjesec manje za 6,5 odsto.

U junu je evidentirano 108.180 noćenja turista, što je u odnosu na maj manje za 12,8 odsto, prenosi Srna.

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