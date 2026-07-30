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Sladić objasnio dva toplotna talasa: U junu "pretis-lonac", a sada "rerna s ventilatorom"

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ATV redakcija
30.07.2026 11:17

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Сладић објаснио два топлотна таласа: У јуну "претис-лонац", а сада "рерна с вентилатором"
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias, Envato/goinyk,melis82

Meteorolog Nedim Sladić uporedio je aktuelni toplotni talas sa onim koji je krajem juna zahvatio Bosnu i Hercegovinu, navodeći da je glavna razlika u količini vlage u vazduhu.

Iako su temperature u oba perioda bile gotovo identične, znatno niža temperatura rosišta tokom aktuelnog talasa doprinosi tome da nema izraženog osjećaja sparine, pa se visoke temperature lakše podnose.

Sladić je to pokazao na primjeru mjerenja u Mostaru.

Temperatura vazduha u ovom gradu 29. juna iznosila je 40,2 stepena Celzijusa, dok je temperatura rosišta bila 23,3 stepena. Subjektivni osjećaj temperature tada je iznosio čak 50,4 stepena.

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Mjesec dana kasnije, 29. jula, u Mostaru je izmjereno 40 stepeni, ali je temperatura rosišta iznosila svega 8,7 stepeni, zbog čega je subjektivni osjećaj bio 40,7 stepeni.

"Razlika je, narodnim jezikom i žargonski, u tome što je u junu sve ličilo na „pretis-lonac i saunu“, a sada na „rernu s ventilatorom“, naveo je Sladić na svom profilu na Fejsbuku.

Iako će aktuelni toplotni talas biti dugotrajan, osjećaj sparine je znatno manji, pa je vrućina tokom dana podnošljivija, a tijelo se lakše hladi.

Sladić je, ipak, upozorio da ni ovakvu vrućinu ne treba potcjenjivati i da visoke temperature nisu bezopasne.

Zašto je temperatura rosišta važna

Temperatura rosišta (dewpoint temperature) pokazuje količinu vlage u vazduhu i predstavlja temperaturu do koje vazduh mora da se ohladi, pri nepromijenjenom pritisku, kako bi postao potpuno zasićen vlagom.

Ovaj parametar je važan za sposobnost ljudskog organizma da se hladi, jer od količine vlage zavisi koliko brzo i efikasno znoj isparava sa kože.

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Kada je temperatura rosišta niža od 15 stepeni, znoj lakše isparava, pa se tijelo brže hladi i visoke temperature su podnošljivije.

Temperatura rosišta iznad 21 stepena smatra se granicom nakon koje je hlađenje organizma usporeno. Vazduh tada djeluje težak i vlažan, a tijelo se dodatno opterećuje pokušavajući da snizi temperaturu.

Tokom junskog toplotnog talasa u Mostaru je u jednom trenutku zabilježena temperatura rosišta od 23,7 stepeni, što, prema Sladićevim riječima, nije uobičajena vrijednost ni za kontinentalnu Bosnu ni za Hercegovinu.

Zbog toga temperatura vazduha od 38 stepeni uz 10 do 20 odsto relativne vlažnosti nije isto što i ista temperatura uz vlažnost od 43 odsto. Pri većoj vlažnosti subjektivni osjećaj je znatno viši, a organizam se brže iscrpljuje jer znoj ne može dovoljno efikasno da isparava.

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