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Lizao slamku pa je vratio među čiste, dobio paprenu kaznu

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ATV redakcija
30.07.2026 10:27

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сок сламка чаша
Foto: Pexel/ Juliano Maronez

Francuski student Didije Gaspar Oven Maksimilijen (19), koji je optužen za kršenje javnog reda i mira u Singapuru jer je lizao slamku iz automata koja se dobija uz sok i vratio je u aparat, kažnjen je danas sa 600 singapurskih dolara (oko 400 evra).

Za to krivično djelo najteža predviđena kazna uključivala je i tri mjeseca zatvora, prenijela je televizija BFM.

Didije Gaspar Oven Maksimilijen priznao je da je na društvenim mrežama objavio video na kojem se vidi kako vraća slamku koju je olizao u aparat za sok od pomorandže.

Prilikom donošenja odluke, sudija Keli Ho izjavila je da, s obzirom na "godine i prirodu prekršaja" mladog Francuza, alternativne mjere poput uslovne kazne ili rada u zajednici neće biti razmatrane.

Tužioci su se složili sa sudijom, navodeći da je prekršaj bio manje težine jer, iako je zaista došlo do kršenja higijenskih standarda, niko nije koristio slamku koju je on olizao i vratio u aparat, te stoga "nije bilo dokaza o šteti".

Prema lokalnim izvještajima, Maksimilijen je postavio video na Instagramu u kojem se vidi kako izvodi taj čin, uz natpis: "Grad nije bezbjedan".

Kompanija koja je vlasnik automata za prodaju soka od pomorandže, iJooz, saopštila je da je nakon incidenta zamijenila svih 500 slamki u aparatu.

Incident se dogodio 12. marta u tržnom centru u Singapuru.

(B92)

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Tagovi :

Kazna

lizao slamku

Francuska

studenti

kršenje javnog reda i mira

Policija

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