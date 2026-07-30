Narandžasto upozorenje za Srpsku: Očekuje se 39 stepeni

Toplotni talas koji je zahvatio Balkan u donosi brojna upozorenja zbog toplotnog udara. Za danas je aktivan narandžasti meteoalarm, a iz RHMZ-a upozoravaju da bi današnja dnevna temperatura mogla da ide do 39 stepeni.

"I dalje nastavlja da jača uticaj grebena sa jugozapada uz priliv još toplijeg vazduha sa sjevera Afrike. U prizemlju polje pritiska iznad normale pod uticajem anticiklona", saopšteno je iz RHMZ.

Posebno upozorenje aktivno je od 31. jula do 6. avgusta kada će dnevna temperatura iznositi od 36 do 41 stepen, a u višim predjelima do 30 stepeni.

Uz maksimalnu raste i minimalna. Od narednog vikenda možemo očekivati fenomen poznat kao tropske noći kada će minimalne temperature prelaziti 20 stepeni. Vrhunac se očekuje krajem naredne sedmice kada stiže minimalna temperatura od 23 stepena, a maksimalna će uveliko prelaziti 40 stepeni.

Po trenutnim prognozama, blagi pad temperature se očekuje oko 7. avgusta.

Meteoalarm je izdato narandžasto upozorenje za regije Banjaluke, Foče, Prijedora, Trebinja i Višegrada.

"Budite spremni na visoke temperature koje mogu ugroziti zdravlje osjetljivih kategorija stanovništva, poput starijih osoba i male djece. Pratite savjete nadležnih organa i postupajte u skladu sa njima".