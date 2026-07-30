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Ruski ambasador: Predmet obuzdavanja u Evropi treba da budu NATO i Njemačka

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 08:57

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Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи
Foto: pexels/Niklas Jeromin

Predmet obuzdavanja u Evropi ne treba da bude Rusija, već NATO i Njemačka koja ima revanšističko-militarističke ambicije, izjavio je ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Korčunov.

On je kao izrazito negativnu okarakterisao izjavu ministra spoljnih poslova Njemačke Johana Vadefula koji je pozvao na jačanje obuzdavanja na sjevernom krilu Alijanse.

„Vidimo kako članice NATO-a koje ne pripadaju tom regionu sve agresivnije prodiru na Arktik i unose svoje konfrontacione, blokovske pristupe u region koji je donedavno odlikovala atmosfera saradnje i niskih tenzija. Predstavnici Berlina su u tom pogledu posebno revnosni”, naglasio je on u izjavi za Sputnjik.

Prema njegovim riječima, obuzdavanje je neophodno isključivo kada se radi o Sjevernoatlantskom savezu i Njemačkoj koja je odlučila da ponovo postane vodeća vojna država Evrope.

Ambasador je podsetio na tragične posledice po Rusiju, Evropu i ceo svet do kojih su dva puta u prošlom vijeku dovele takve ambicije Berlina.

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Njemačka

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