Ruski ambasador: Predmet obuzdavanja u Evropi treba da budu NATO i Njemačka

Predmet obuzdavanja u Evropi ne treba da bude Rusija, već NATO i Njemačka koja ima revanšističko-militarističke ambicije, izjavio je ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Korčunov.

On je kao izrazito negativnu okarakterisao izjavu ministra spoljnih poslova Njemačke Johana Vadefula koji je pozvao na jačanje obuzdavanja na sjevernom krilu Alijanse.

„Vidimo kako članice NATO-a koje ne pripadaju tom regionu sve agresivnije prodiru na Arktik i unose svoje konfrontacione, blokovske pristupe u region koji je donedavno odlikovala atmosfera saradnje i niskih tenzija. Predstavnici Berlina su u tom pogledu posebno revnosni”, naglasio je on u izjavi za Sputnjik.

Prema njegovim riječima, obuzdavanje je neophodno isključivo kada se radi o Sjevernoatlantskom savezu i Njemačkoj koja je odlučila da ponovo postane vodeća vojna država Evrope.

Ambasador je podsetio na tragične posledice po Rusiju, Evropu i ceo svet do kojih su dva puta u prošlom vijeku dovele takve ambicije Berlina.