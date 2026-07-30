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Vrućine, gužve i nepažnja: Trebinjska policija uputila apel vozačima

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 09:57

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Требиње
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su u protekla 24 časa uradili uviđaj u sedam saobraćajnih nezgoda. U dvije nezgode tri lica su zadobila lakše tjelesne povrede, dok je u pet saobraćajnih nezgoda nastupila materijalna šteta.

S obzirom, da je u toku ljetna sezona tokom koje je pojačana frekvencija vozila na putnoj mreži koju pokriva Policijska uprava Trebinje, policijski službenici apeluju na sve vozače da svoju vožnju prilagode trenutnim vremenskim uslovima i uslovi na putu. Zbog visokih ljetnih temperatura savjetujemo svima koji kreću na put, da krenu ujutru rano ili poslijepodne. Jako sunce mijenja uslove vidljivosti, može trenutno sakriti trake i pješake. Sunčeva svijetlost utiče na vožnju direktnim zasjenjivanjem i odsjajem sa horizontalnih površina.

Tokom putovanja koja traju više sati, neophodne su kratke pauze. Putnu mrežu na teritoriji Policijske uprave Trebinje karakterišu česte krivine i veliki broj vozila koja se svakodnevno kreće zbog čega je obavezno poštovanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije.

Kada vozite u koloni, što je česta pojava u ljetnim mjesecima u istočnoj Hercegovini držite potrebno odstojanje, kako vas odsjaj sa zadnjeg stakla ili metalnih dijelova vozila ispred vas ne bi iznenadio i doveo do paničnog kočenja. Od početka godine do danas, evidentirane su 52 nezgoda u kojima je utvrđeno da je uzrok nedržanje odstojanje, što je 30% više nezgoda nego u istom periodu prošle godine, sa istim uzrokom, saopšteno je iz PU Trebinje.

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PU Trebinje

saopštenje

saobraćaj

bezbjednost

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