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Šok iz Njukasla – trener podnio ostavku usred priprema!

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 10:52

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Превод: Тренер Њукасла Еди Хау аплаудира навијачима на крају утакмице енглеске Премијер лиге између Арсенала и Њукасл јунајтеда у Лондону, у суботу, 25. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton, File

Edi Hau više nije trener Njukasl junajteda.

Engleski stručnjak napustio je klupu "Svraka" nakon 231 utakmice i gotovo pet godina provedenih na "Sent Džejms parku".

Do rastanka je došlo nakon razočaravajućeg poraza u pripremnom meču od Bristola rezultatom 4:1, nakon kojeg je Hau nagovijestio da bi u klubu moglo biti još promjena.

"Bilo je mnogo promjena u klubu i moguće je da ih bude još", rekao je Hau nakon utakmice, kada je upitan o očekivanjima pred novu sezonu.

Hau je u Njukasl stigao u novembru 2021. godine, kada je naslijedio Stiva Brusa, a vrlo brzo je uspio da vrati klub među najbolje engleske ekipe.

U sezoni 2022/23. predvodio je "Svrake" do plasmana u Ligu šampiona, nakon četvrtog mjesta u Premijer ligi, a iste godine osvojio je i Liga kup – prvi veliki trofej kluba još od 1955. godine.

Ipak, nakon velikih ulaganja vlasnika iz Saudijske Arabije, rezultati prošle sezone nisu ispunili očekivanja.

Njukasl je završio tek na 12. mjestu Premijer lige, nakon što je prethodnu sezonu okončao na petoj poziciji.

Od početka januara tim je ostvario samo pet pobjeda u posljednjih 17 prvenstvenih utakmica.

Problemi su dodatno porasli odlascima važnih igrača.

Sandro Tonali je prešao u Totenhem, dok je engleski reprezentativac Entoni Gordon potpisao za Barselonu. Neizvjesna je i budućnost kapitena Bruna Gimaraeša, koji se već neko vrijeme povezuje sa odlaskom.

Njukasl sada mora brzo da pronađe novog trenera, dok se ekipa priprema za novu sezonu.

"Svrake" će narednih dana otputovati u Španiju na završni dio priprema, a generalnu probu imaće 8. avgusta protiv Valensije u tradicionalnom meču za Trofej Taronha.

(B92)

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Tagovi :

Njukasl

Edi Hau

ostavka

trener

fudbalski klub

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