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Inter prodaje Bastonija

30.07.2026 10:22

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Интер продаје Бастонија

Inter brzo razmišlja u ovom prelaznom roku. Kada je bilo izvjesno da će u Milano doći Džon Stons, štoper Mančester sitija, trener Kristijan Kivu je morao da razriješi rebus i odluči kog od dvojice štopera - Jana Biseka ili Alesandra Bastonija - će klub prodati ovog ljeta.

Odluka je pala, njemački mladi štoper Jan Bisek je dobio prednost i produžio je ugovor sa klubom do juna 2031. godine. Od dolaska iz Arhusa 2023. godine, Bisek je pokazao kvalitet i bio je u stalnoj rotaciji u posljednjoj liniji, prenosi Tanjug.

Alesandro Bastoni je već bio na meti Al Hilala i bivšeg trenera Simonea Inzagija, pa se očekuje da se taj posao i realizuje poslije odluke Kivua.

I za štopera bi bilo dobro da napusti Italiju jer je pod istragom tužilaštva u Milanu zbog moguće maloljetničke prostitucije.

Kivu će u narednoj sezoni imati na raspologanju od centralnih defanzivaca Jana Biseka, Manuela Akanđija, Benžamina Pavara, Džona Stonsa i svi se nadaju Kristijana Romera.

Klubovi su pri kraju dogovora oko transfera Argentinca.

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Alesandro Bastoni

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