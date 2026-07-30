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Anćeloti našao razlog za debakl Brazila: "Izgubili smo zbog pauze za hidrataciju"

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ATV redakcija
30.07.2026 11:03

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Карло Анчелоти италијански је фудбалски тренер и бивши фудбалер.
Foto: Tanjug/AP Photo/Derik Hamilton

Selektor Brazila Karlo Anćeloti ponovo je govorio o razočaravajućem nastupu svog tima na Svjetskom prvenstvu, a kao jedan od ključnih trenutaka u porazu od Norveške izdvojio je pauzu za hidrataciju.

Brazil je eliminisan već u osmini finala, čime je prvi put još od 1966. godine ostao bez plasmana među osam najboljih reprezentacija na Mundijalu.

U razgovoru za ESPN, Anćeloti je istakao da je njegov tim do prekida imao kontrolu nad utakmicom, ali da se situacija promijenila nakon pauze.

"Mislim da smo izgubili od Norveške zbog pauze za hidrataciju. Do tog momenta tim je imao kontrolu. Norveška je imala mnogo poseda na svojoj polovini, ali isto se dogodilo i protiv Engleske, pa nisu uspjeli da pobijede", rekao je italijanski stručnjak.

Ipak, Anćeloti je naglasio da odgovornost za rezultat snosi on.

"Tu sam možda napravio grešku. Mislio sam da smo izgubili kontrolu u trenutku kada je zapravo već nismo imali. Napravio sam određene izmjene, a problem je bio i gol Halanda", dodao je selektor Brazila.

Anćeloti je na klupu Brazila stigao sa velikim očekivanjima, ali je Mundijal završen mnogo ranije nego što se u zemlji fudbala očekivalo. "Karioke" sada pokušavaju da pronađu put ka povratku među najbolje svjetske reprezentacije.

(b92)

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Karlo Anćeloti

Brazil

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