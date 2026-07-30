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Francuzi otkrili Zidanovu platu – milioni

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 10:35

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Французи открили Зиданову плату – милиони

Zinedin Zidan novi je čovjek na klupi reprezentacije Francuske, a prema informacijama francuskog lista "RMC Sport", legendarni fudbaler i nekadašnji trener Real Madrida imaće veoma unosan ugovor sa Fudbalskim savezom Francuske.

Zidan će mjesečno inkasirati 300.000 evra, dok bi ta cifra mogla da bude dodatno uvećana kroz bonuse. Ukoliko ispuni sve postavljene ciljeve, njegova zarada može da dostigne čak 450.000 evra mjesečno.

Novi selektor "Trikolora" potpisao je četvorogodišnju saradnju, a osnovni zadatak biće mu da reprezentaciju pripremi za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. To znači da će mu garantovana godišnja primanja iznositi 3,6 miliona evra, dok bi uz maksimalne bonuse mogao da dostigne čak 5,4 miliona evra na godišnjem nivou.

Zanimljivo je da bi Zidan mogao da premaši primanja svog prethodnika Didijea Dešana, koji je Francusku vodio punih 14 godina. Prema navodima istog izvora, Dešan je godišnje zarađivao oko 3,8 miliona evra.

Predsjednik Fudbalskog saveza Francuske Filip Dijalo nije želio da potvrdi konkretne brojke kada su ga novinari upitali o Zidanovom ugovoru, ali je istakao da novac nije bio ključni faktor u pregovorima.

"Iskreno, nije pitanje novca. Sreo sam Zidana prvi put u februaru 2025. godine i nismo pričali o novcu. Razgovarali smo o želji Saveza da francuska reprezentacija pobijedi i o igračima koje sanja u plavom", rekao je Dijalo.

Zidan će prvi meč na mjestu selektora Francuske imati u Ligi nacija, kada će "Trikolori" gostovati Turskoj 25. septembra. Početak njegovog mandata neće biti jednostavan, pošto reprezentaciju očekuje zgusnut raspored i četiri utakmice u svega deset dana tokom produženog termina za međunarodne obaveze.

(b92)

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zinedin zidan

Plata

Francuska

reprezentacija

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